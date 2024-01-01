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1 января, 01:45

Сбылось спустя два месяца: Экс-глава МИД Австрии вспомнила пророческое заявление Путина о России

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль: РФ обошла экономику Германии после прогноза Путина

Мировая ситуация в области экономики кардинальным образом изменилась в пользу России. Такое заявление сделала экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль в интервью журналисту Флавио фон Вицлебену.

"В экономическом плане самое позднее в июне 2023 года, я вспоминаю, как на Петербургском экономическом форуме президент Путин в своём пленарном выступлении отметил, что Россия находится среди десяти крупнейших экономических держав и занимает шестое место, но при этом может обогнать Германию", — пояснила Кнайсль.

Слова российского лидера оказались пророческими: спустя два месяца после сделанного Путиным заявления Россия опередила Германию в рейтинге десяти крупнейших экономических держав.

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Глава государства Владимир Путин не раз подчёркивал, что Россия справляется с последствиями введённых в её отношении западных санкций. Недавно он заявил, что экономика РФ эффективно справляется с попытками извне сдержать развитие страны. Залогом, по мнению президента, стал фундаментальный запас прочности, который государство формировало последние 20 лет.

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Kremlin

Оксана Попова
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