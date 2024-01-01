Сбылось спустя два месяца: Экс-глава МИД Австрии вспомнила пророческое заявление Путина о России

Мировая ситуация в области экономики кардинальным образом изменилась в пользу России. Такое заявление сделала экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль в интервью журналисту Флавио фон Вицлебену.

"В экономическом плане самое позднее в июне 2023 года, я вспоминаю, как на Петербургском экономическом форуме президент Путин в своём пленарном выступлении отметил, что Россия находится среди десяти крупнейших экономических держав и занимает шестое место, но при этом может обогнать Германию", — пояснила Кнайсль.