Появилось видео с поездкой Путина на снегоболотоходе по Чукотке
Появилось видео поездки президента РФ Владимира Путина на снегоболотоходе в ходе рабочего визита на Чукотку. Видно, как глава государства в составе колонны из подобных машин проезжает по заснеженной дороге.
Появилось видео с поездкой Путина на снегоболотоходе по Чукотке. Видео © LIFE
Прибыв в пункт назначения, российский лидер вышел на улицу. Своими впечатлениями от поездки он не поделился.
Напомним, сегодня Владимир Путин впервые посетил Чукотку. По региону глава государства передвигался на специальном снегоболотоходе, который позволяет проезжать по самому разному бездорожью. За день он успел посетить круглогодичный тепличный комплекс, ознакомившись с чукотскими овощами и ценами на привозные аналоги, а также увидеться с представителями общественности Анадыря. В ходе встречи российский лидер поднял целый ряд важных тем, среди которых — задержки в выплатах ветеранам спецоперации, дефицит высококвалифицированных кадров и главное достижение нашей страны в 2023 году. После этого Путин встретился с губернатором автономного округа Владиславом Кузнецовым.
LIFE