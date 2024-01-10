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10 января, 10:03

Путин: В РФ низкая безработица, но есть дефицит высококвалифицированных кадров

В России наблюдается минимальная безработица, но в то же время есть дефицит высококвалифицированных кадров. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в ходе встречи с жителями Анадыря.

"У нас безработица 2,9%. Такого не было никогда в истории Российской Федерации, да и в Советском Союзе, по-моему, никогда такого не было... Важно то, что у нас большой дефицит кадров. И прежде всего высококвалифицированных рабочих кадров", — сказал глава государства.

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Ранее Владимир Путин поддержал предложение жителей Анадыря освободить многодетные семьи на Дальнем Востоке от налога на жильё. Он попросит правительство и профильную комиссию Госсовета это проработать. В ходе беседы с жителями Анадыря Путин также порадовался тому, что многодетность входит в моду в России. Глава государства привёл прошлогоднюю статистику, согласно которой 60% мужчин и 70% женщин хотели бы иметь двух и более детей.

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LIFE / Павел Баранов

Александр Юнашев
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