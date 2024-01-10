Путин: В РФ низкая безработица, но есть дефицит высококвалифицированных кадров

В России наблюдается минимальная безработица, но в то же время есть дефицит высококвалифицированных кадров. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в ходе встречи с жителями Анадыря.

"У нас безработица 2,9%. Такого не было никогда в истории Российской Федерации, да и в Советском Союзе, по-моему, никогда такого не было... Важно то, что у нас большой дефицит кадров. И прежде всего высококвалифицированных рабочих кадров", — сказал глава государства.