Снимает стресс и исцеляет: Назван рецепт семейного счастья

Совместный семейный досуг снимает стресс, исцеляет, способствует здоровым отношениям между братьями и сёстрами, родителями, бабушками и дедушками. Об этом РИАМО рассказал специалист Московской службы психологической помощи населению Денис Хакимов.

По его словам, устойчивые семейные традиции делают дом настоящей крепостью, которой нипочём любые невзгоды. Кроме того, совместное времяпрепровождение даёт возможность для занятия творчеством и обмена опытом. Можно общаться — и при этом готовить лакомство по старинному семейному рецепту или мастерить именные обереги.

"Важно, чтобы каждый член семьи принимал активное участие в общем досуге, а не отсиживался где-то в углу со смартфоном в руках", — отметил психолог, призвав придерживаться ритуалов, которые упорядочивают жизнь и укрепляют отношения.