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19 января, 03:27

Возмутители спокойствия: Даны советы, как не нарваться на оскорбления в рабочих и родительских чатах

Психолог Ершов посоветовал брать паузу, прежде чем отвечать в рабочих чатах

Прежде чем как-то реагировать на возмутителей спокойствия в рабочем, родительском, домовом и других онлайн-чатах, нужно взять паузу. Об этом рассказал РИА "ФедералПресс" психолог Александр Ершов.

"Это в очном общении в ответ на оскорбление вы вынуждены как-то ответить прямо сейчас под прицелом оценивающих взглядов всей группы. В чате же вы можете просто проигнорировать выпады в свой адрес, как будто вы их и не прочитали", — посоветовал специалист.

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Он, однако, считает, что нужно всерьёз отнестись к информации, несущей угрозу жизни или репутационные риски. Примером служат случаи, когда благодаря бдительности мам из чатов удалось предотвратить серьёзные преступления в школьной среде. Если же вы пишете что-то не по теме чата, желательно извиниться и пояснить, почему нарушаете правила группы.

"Одёрнуть кого-то вполне допустимо, если аргументировать это необходимостью уважения к остальным участникам группы. Но лучше одёрнуть не персонально, а обратиться ко всем участникам с предложением, например, начинать свои сообщения с какого-либо смайлика, если это сообщение не несёт смысловой нагрузки по главной теме чата", — сказал Ершов, добавив, что тогда всем будет проще вылавливать полезную информацию.

По его словам, претензии лучше излагать в личных сообщениях, а благодарности и восторги отмечать смайликами. И, разумеется, никогда не стоит писать в нетрезвом состоянии, в стрессе и под действием медикаментов.

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А ранее было названо пять действий во время ссоры, непростительных даже в гневе. Так, важно решать вопрос напрямую, нельзя отвергать и убегать. Можно сделать паузу и сказать: "Слушай, что-то мы друг на друга разозлились, давай сейчас придём в себя и продолжим тему".

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Freepik / Wayhomestudio

Лариса Сафронова
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