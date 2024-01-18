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Психолог объяснил, кого крупный выигрыш в лотерею сведёт с ума, а кто приумножит капитал

Психолог Вилков заявил, что крупный выигрыш в лотерею может свести с ума

18 января, 15:41
Выигрыш в лотерею. Обложка © Shutterstock

Выигрыш в лотерею. Обложка © Shutterstock

В Тюмени семейная пара выиграла в лотерею миллиард рублей и теперь мечтает купить просторное жильё, а также поправить здоровье. Однако порой большие деньги приводят к большим проблемам. Почему внезапное богатство может быть опасно, объяснил психотерапевт, психиатр Алексей Вилков.

По его словам, свалившиеся из ниоткуда огромные деньги могут вскружить человеку голову и даже свести с ума, потому что возникают сильнейшие эмоции и соблазн потратить их на вещи, которые ранее были недоступны.

"Если человек склонен жить на широкую ногу, быстро тратить деньги и совсем не умеет их копить, то же самое будет и с крупным выигрышем. А если по натуре своей человек склонен относиться к деньгам бережно, умеет экономить или инвестировать, то он сможет даже приумножить свой выигрыш", — поделился врач в беседе с "Вечерней Москвой".

Есть и ещё одна опасность: обычно большие деньги не укладываются в мировосприятие человека. Психолог Марина Гладышева пояснила, что каждый из нас строит свою жизнь согласно тому доходу, который получает ежемесячно. Соответственно, внезапное денежное поступление может ввести человека в ступор.

Гладышева добавила, что если нет привычки к большим деньгам, то подсознательно человек будет пытаться от них избавиться или же вообще не сможет на них ничего купить, опасаясь, что очень дорогую вещь (например, автомобиль) у него украдут. Психологи сошлись во мнении, что лучше переждать какое-то время, пока эйфория и радость утихнут, после чего спокойно подумать, как разумно инвестировать выигрыш.

"Депрессивный опыт": Мать-одиночка сорвала джекпот в 175 млн в лотерее, но осталась ни с чем
"Депрессивный опыт": Мать-одиночка сорвала джекпот в 175 млн в лотерее, но осталась ни с чем

Ранее Лайф рассказывал, можно ли выиграть в лотерею с помощью магии. К эзотерикам всё чаще обращаются граждане, мечтающие сорвать куш.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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