"Депрессивный опыт": Мать-одиночка сорвала джекпот в 175 млн в лотерее, но осталась ни с чем

Жительница Великобритании выиграла в лотерею крупную сумму, но разочаровалась из-за того, что потеряла деньги за четыре года. Об этом пишет Daily Star.

В 2003 году мать-одиночка Лиза Арканд выиграла 800 тысяч фунтов стерлингов (это 175 миллионов рублей по нынешнему курсу). Сначала победительница лотереи была в восторге, но довольно быстро начала терять деньги. После выигрыша Арканд организовала пышную вечеринку и оплатила учёбу сына в школе. Мать не забыла и о себе: осуществила свою мечту и открыла ресторан морепродуктов.

Уже через шесть месяцев Арканд столкнулась с финансовыми трудностями, из-за чего ей пришлось закрыть заведение. Из-за того что женщина обратилась к специалистам некоей консалтинговой компании, она была вынуждена выплачивать немалую сумму налогов, поэтому деньги стали уходить ещё быстрее.

В результате британка призналась, что победа в лотерее не принесла ей должного удовольствия. За четыре года женщина успела купить новый дом и несколько раз съездить в отпуск с детьми, однако в итоге осталась ни с чем. Также она подчеркнула, что выигрыш в лотерею только кажется крутым. По словам британки, сорванный куш принёс ей депрессивный опыт.