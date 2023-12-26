"Депрессивный опыт": Мать-одиночка сорвала джекпот в 175 млн в лотерее, но осталась ни с чем
Daily Star: Мать из Великобритании разочаровалась выигрышем в 800 тысяч фунтов
Жительница Великобритании выиграла в лотерею крупную сумму, но разочаровалась из-за того, что потеряла деньги за четыре года. Об этом пишет Daily Star.
В 2003 году мать-одиночка Лиза Арканд выиграла 800 тысяч фунтов стерлингов (это 175 миллионов рублей по нынешнему курсу). Сначала победительница лотереи была в восторге, но довольно быстро начала терять деньги. После выигрыша Арканд организовала пышную вечеринку и оплатила учёбу сына в школе. Мать не забыла и о себе: осуществила свою мечту и открыла ресторан морепродуктов.
Уже через шесть месяцев Арканд столкнулась с финансовыми трудностями, из-за чего ей пришлось закрыть заведение. Из-за того что женщина обратилась к специалистам некоей консалтинговой компании, она была вынуждена выплачивать немалую сумму налогов, поэтому деньги стали уходить ещё быстрее.
В результате британка призналась, что победа в лотерее не принесла ей должного удовольствия. За четыре года женщина успела купить новый дом и несколько раз съездить в отпуск с детьми, однако в итоге осталась ни с чем. Также она подчеркнула, что выигрыш в лотерею только кажется крутым. По словам британки, сорванный куш принёс ей депрессивный опыт.
А ранее Лайф писал, что американец выиграл 1,3 миллиарда долларов и подал в суд на проболтавшуюся об этом бывшую. Он решил воспользоваться правом остаться анонимным и заключил с женщиной соглашение о неразглашении, согласно которому она должна была сохранить анонимность счастливчика до 18-летия общей дочери. Это было сделано для того, чтобы избежать вреда от огласки факта выигрыша среди СМИ и общественности.
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