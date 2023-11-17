Американец выиграл более $1,3 миллиарда и теперь судится с бывшей из-за её длинного языка

Житель американского штата Мэн хочет отсудить у матери своей дочери сто тысяч долларов, так как она рассказала о его крупнейшем выигрыше родственникам. Об этом пишет Daily Mail.

Так, в январе текущего года мужчина сорвал джекпот в лотерею Mega Millions — 1,35 миллиарда долларов. В США, согласно правилам, такие счастливчики не могут забрать всю сумму и сразу: либо ежегодные платежи в течение 30 лет, либо один раз, но только половина куша. Выбрав второй вариант и заплатив налоги, американец остался с 500 миллионами долларов.

Также неизвестный решил воспользоваться правом остаться анонимным и заключил с той самой женщиной соглашение о неразглашении, согласно которому она должна была сохранить анонимность счастливчика до 18-летия ребёнка. Предполагалось, что это поможет, в частности, защитить их и избежать вреда от огласки данного факта среди СМИ и общественности.

Однако женщина, если верить исковому заявлению американца, нарушила соглашение и буквально растрепалась о резко разбогатевшем мужчине его же отцу, мачехе и сестре. Теперь она рискует попасть на крупную сумму.