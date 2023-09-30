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30 сентября, 08:00

Житель Франции выиграл 130 миллионов евро в лотерею

Житель Франции выиграл 130 миллионов евро в лотерею EuroMillions. Об этом сообщили на сайте самой лотереи. Уточняется, что этот приз стал самым крупным выигрышем во Франции с начала 2023 года.

"Франция забрала домой 124-й джекпот с момента запуска лотереи. Прошлой ночью, 29 сентября 2023 года, был выигран джекпот Superdraw в размере 130 миллионов евро", — говорится в пресс-релизе лотереи.

Этот выигрыш вошёл в число из десяти самых крупных призов за всю историю проведения EuroMillions. Его обладатель — уже второй за месяц житель Франции, который выиграл в эту лотерею. Другой житель страны в начале сентября получил более 109 миллионов евро.

Таролог рассказала, можно ли с помощью магии выиграть в лотерею

Таролог рассказала, можно ли с помощью магии выиграть в лотерею

Лотерея EuroMillions проводится с февраля 2004 года в нескольких европейских странах, среди которых Франция, Испания, Великобритания и другие. Стоимость одного лотерейного билета составляет 2,5 евро. В лотерее принимают участие около 200 миллионов человек.

Ранее Лайф рассказывал о том, что летом этого года в США местный житель выиграл в лотерею Powerball 1,08 миллиарда долларов. Ему предложили единовременную выплату в размере 558,1 миллиона долларов или разбить всю сумму на 30 ежегодных выплат.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков
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