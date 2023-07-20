Американец выиграл в лотерею миллиард долларов

В США участник лотереи Powerball сорвал джекпот и выиграл 1,08 миллиарда долларов, сообщили в пресс-службе игры.

"Один билет, проданный в Калифорнии, <…> выиграл джекпот в размере 1,08 миллиарда долларов", — говорится в опубликованном сообщении.

Однако сразу свой выигрыш победитель забрать не может: ему предложили единовременную выплату в размере 558,1 миллиона долларов или разбить всю сумму на 30 ежегодных выплат.

Победа неизвестного американца стала третьей по величине в истории Powerball и шестой среди всех в истории США.