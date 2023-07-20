Американец выиграл в лотерею миллиард долларов
В США участник лотереи Powerball сорвал джекпот и выиграл миллиард долларов
В США участник лотереи Powerball сорвал джекпот и выиграл 1,08 миллиарда долларов, сообщили в пресс-службе игры.
"Один билет, проданный в Калифорнии, <…> выиграл джекпот в размере 1,08 миллиарда долларов", — говорится в опубликованном сообщении.
Однако сразу свой выигрыш победитель забрать не может: ему предложили единовременную выплату в размере 558,1 миллиона долларов или разбить всю сумму на 30 ежегодных выплат.
Победа неизвестного американца стала третьей по величине в истории Powerball и шестой среди всех в истории США.
А в Бельгии украинский беженец сорвал джекпот в лотерее, выиграв 500 тысяч евро. Мужчина купил билет на заправочной станции, отдав за него всего пять евро.
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