Мужчина выиграл в лотерею благодаря ChatGPT

Уроженец Таиланда выиграл приз в лотерею в размере двух тысяч бат (примерно $60), используя набор чисел, которые ему сгенерировал чат-бот ChatGPT. Об этом пишет тайский портал Thaiger.

Паттавикорн Бунин — так зовут счастливца — рассказал в соцсетях, что нейросеть предложила ему четыре варианта: 57, 27, 29 и 99. Двузначным выигрышным номером в тот день оказалось число 99.

"Пора начинать молиться роботам!" — написал таец.

Но нейросеть подсказала ответы не сразу. Когда Бунин напрямую спросил про выигрышные номера, ChatGPT заявил, что это "непредсказуемо и зависит от удачи". Чат-бот даже посоветовал мужчине "перестать увлекаться лотереей и заняться спортом".

Таец попытал удачи ещё раз и обратился к ИИ по-другому: он ввёл гипотетические ситуации вместе с исторической статистикой выигрышных номеров за последние десять лет — и чат-бот дал ему расчётную формулу и числа.

Как именно ChatGPT справляется с такими заданиями, эксперты пока не выяснили. Тайские жители теперь хотят узнать, был ли успех игрока случайностью, или же нейросеть действительно может угадать выигрышные результаты.