Британка с помощью нейросети добилась отмены штрафа за парковку
Daily Mail: Чат-бот ChatGPT помог англичанке добиться отмены штрафа за парковку
22-летняя студентка из Великобритании сумела добиться отмены штрафа за парковку с помощью нейросети. Девушка использовала чат-бот ChatGPT. Милли Хоултон попросила нейросеть составить ей текст для обжалования административного наказания.
"Думаю, я бы не смогла сформулировать так, как это сделал ChatGPT. Без него я, вероятно, не вернула бы его обратно", — цитирует Хоултон британская газета Daily Mail.
Британское издание уточняет также, что за нарушение ПДД местной жительнице выписали штраф в 60 фунтов (около 5,7 тысячи рублей). С помощью нейросети студентке удалось отменить постановление и сохранить свои деньги.
"Будет катастрофа": Создатель сайта Кремля рассказал, кого нейросети лишат работы в ближайшие три года
Ранее выпускник РГГУ Александр Жадан использовал нейросеть ChatGPT для написания диплома, но она якобы помогла ему только технически. По его словам, он бы справился и самостоятельно, но так вышло быстрее. Вуз уже предложил ограничить доступ к боту в образовательных организациях, а глава Минобрнауки Фальков призвал не наказывать выпускников, писавших диплом с помощью нейросети.
Соцсети/@simplimillicent