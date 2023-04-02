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1 апреля, 23:29

Британка с помощью нейросети добилась отмены штрафа за парковку

Daily Mail: Чат-бот ChatGPT помог англичанке добиться отмены штрафа за парковку

22-летняя студентка из Великобритании сумела добиться отмены штрафа за парковку с помощью нейросети. Девушка использовала чат-бот ChatGPT. Милли Хоултон попросила нейросеть составить ей текст для обжалования административного наказания.

"Думаю, я бы не смогла сформулировать так, как это сделал ChatGPT. Без него я, вероятно, не вернула бы его обратно", — цитирует Хоултон британская газета Daily Mail.

Британское издание уточняет также, что за нарушение ПДД местной жительнице выписали штраф в 60 фунтов (около 5,7 тысячи рублей). С помощью нейросети студентке удалось отменить постановление и сохранить свои деньги.

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Ранее выпускник РГГУ Александр Жадан использовал нейросеть ChatGPT для написания диплома, но она якобы помогла ему только технически. По его словам, он бы справился и самостоятельно, но так вышло быстрее. Вуз уже предложил ограничить доступ к боту в образовательных организациях, а глава Минобрнауки Фальков призвал не наказывать выпускников, писавших диплом с помощью нейросети.

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Соцсети/@simplimillicent

Арина Родионова
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