Британка с помощью нейросети добилась отмены штрафа за парковку

22-летняя студентка из Великобритании сумела добиться отмены штрафа за парковку с помощью нейросети. Девушка использовала чат-бот ChatGPT. Милли Хоултон попросила нейросеть составить ей текст для обжалования административного наказания.

"Думаю, я бы не смогла сформулировать так, как это сделал ChatGPT. Без него я, вероятно, не вернула бы его обратно", — цитирует Хоултон британская газета Daily Mail.