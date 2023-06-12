В Бельгии украинец сорвал джекпот в лотерее

В Бельгии украинский беженец сорвал джекпот в лотерее. Об этом сообщил телеканал RTL со ссылкой на представителя Национальной лотереи.

Беженец приехал в Бельгию из Незалежной год назад. Сейчас мужчина живёт и работает в Брюсселе. Лотерейный билет он купил на заправочной станции, отдав за него пять евро. В результате украинец выиграл 500 тысяч евро (44,5 миллиона рублей).