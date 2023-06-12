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12 июня, 13:20

В Бельгии украинец сорвал джекпот в лотерее

RTL: В Бельгии украинский беженец выиграл в лотерею 500 тысяч евро

В Бельгии украинский беженец сорвал джекпот в лотерее. Об этом сообщил телеканал RTL со ссылкой на представителя Национальной лотереи.

Беженец приехал в Бельгию из Незалежной год назад. Сейчас мужчина живёт и работает в Брюсселе. Лотерейный билет он купил на заправочной станции, отдав за него пять евро. В результате украинец выиграл 500 тысяч евро (44,5 миллиона рублей).

Выигравшая в лотерею австралийка не отвечала организаторам, принимая их за мошенников

Выигравшая в лотерею австралийка не отвечала организаторам, принимая их за мошенников

Ранее сообщалось, что в Таиланде мужчина выиграл в лотерею с номерами, сгенерированными ChatGPT. Куш составил примерно 60 долларов.

Обложка ©

Pixabay

Светлана Оперук
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