В Бельгии украинец сорвал джекпот в лотерее
RTL: В Бельгии украинский беженец выиграл в лотерею 500 тысяч евро
В Бельгии украинский беженец сорвал джекпот в лотерее. Об этом сообщил телеканал RTL со ссылкой на представителя Национальной лотереи.
Беженец приехал в Бельгию из Незалежной год назад. Сейчас мужчина живёт и работает в Брюсселе. Лотерейный билет он купил на заправочной станции, отдав за него пять евро. В результате украинец выиграл 500 тысяч евро (44,5 миллиона рублей).
Ранее сообщалось, что в Таиланде мужчина выиграл в лотерею с номерами, сгенерированными ChatGPT. Куш составил примерно 60 долларов.
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