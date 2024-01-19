Каждый пятый россиянин в новогодние праздники "отдыхал" на рабочем месте

Почти пятая часть россиян (19%) брали подработку на январские выходные. Самыми востребованными оказались водители (12%).

Вторую строчку в этом своеобразном рейтинге занятости занимают разнорабочие (8%), третью — сборщики заказов и курьеры (по 3%). По 1% — за трудолюбивыми аниматорами и промоутерами. Из респондентов, выбравших вариант "Другое", 72% подрабатывали в охране, секретарём, администратором и дизайнером. Об этом говорит опрос сервисов "Работа.ру" и "Подработка", с результатами которого ознакомилась "Газета.ru".

При этом более половины всех трудившихся в новогодние праздники россиян (57%) получили менее десяти тысяч рублей. Четверть (25%) указали сумму 10–25 тысяч, а 11% получили 25–50 тысяч рублей. На 50–75 тысяч обогатились 2% опрошенных, а 5% респондентов порадовала сумма более 75 тысяч рублей.