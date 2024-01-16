Выяснилось, сколько россиян не будут убирать новогоднюю ёлку до конца зимы

Более трети россиян не будут убирать новогоднюю ёлку и декор до конца января. Об этом свидетельствуют результаты опроса, в котором участвовало почти четыре тысячи наших сограждан. Так на заданный вопрос ответили 37% респондентов.

Ещё 40% опрошенных заявили, что убрали атрибуты праздника после старого Нового года, 9% собираются сделать это в конце зимы, а 5% назвали свои даты, среди которых — Крещение, намеченное на 19 января, и китайский Новый год, отмечаемый 10 февраля. Ещё около 10% пока не определились.

Также в ходе опроса выяснилось, сколько россиян отмечали старый Новый год. Так, об этом заявили 55% респондентов, из которых 66% потратили на праздник не менее пяти тысяч рублей, 25% — от пяти до десяти тысяч, 2% — от десяти до 15 тысяч, и ещё столько же — более 25 тысяч. А 5% и вовсе не выложили ни копейки.

Кроме того, согласно опросу "Почта Банка", результаты которого публикует ТАСС, подарки на старый Новый год дарили только 13% опрошенных. Чаще всего это были сладости, тематические сувениры, косметика, парфюм и сертификаты в магазины или салоны красоты, а также деньги и билеты на культурные мероприятия.