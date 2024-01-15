Переработка или зоопарки: Россияне стали чаще экологично избавляться от новогодних ёлок

В России всё чаще сдают в переработку стоявшие в домах на новогодние праздники ёлки. Об этом передаёт "Газета.ru" со ссылкой на результаты соответствующего опроса.

По данным исследования SuperJob, практически каждый второй житель нашей страны избавляется от новогодней красавицы экологичным способом. Так, 26% опрошенных сдали ель в переработку, 16% респондентов распилили деревья на дрова, 4% отдают в зоопарк и ещё 1% делает из этого материала разнообразные поделки. В то же время 14% россиян до сих пор не решили, что будут делать с новогодней ёлкой.

Помимо того, журналисты сообщают, что в крупных российских городах уже открылись пункты приёма для "использованных" деревьев. Стоит отметить, что наши соотечественники стали реже выбрасывать хвойные в мусор и чаще отдавать их на переработку или в зоопарки.