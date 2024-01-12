Психолог объяснила, как понять, что с домашней новогодней ёлкой пора прощаться

Кто-то убирает ёлку сразу после окончания новогодних праздников, а кто-то оставляет главный символ Нового года стоять до марта. Психолог Наталья Наумова рассказала, когда лучше всего избавляться от тематической атрибутики. Своим мнением специалист поделилась с РИА "ФедералПресс" .

Она отметила, что если ёлка создаёт уют и поднимает настроение, быстро избавляться от неё не стоит. А вот неудобство терпеть нельзя. По словам психолога, если чувствуется усталость от праздничного антуража, то новогоднюю красавицу можно смело утилизировать. Наумова подчеркнула, что важно ориентироваться на личные ощущения, чувства и желания.