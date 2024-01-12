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12 января, 14:25

Психолог объяснила, как понять, что с домашней новогодней ёлкой пора прощаться

Психолог Наумова: Ëлку можно убирать когда захочется

Кто-то убирает ёлку сразу после окончания новогодних праздников, а кто-то оставляет главный символ Нового года стоять до марта. Психолог Наталья Наумова рассказала, когда лучше всего избавляться от тематической атрибутики. Своим мнением специалист поделилась с РИА "ФедералПресс".

"Всё зависит от каждого конкретного человека. Поэтому важно задать себе вопрос: "Хорошо ли мне с новогодним убранством?" — сказала Наумова.

Она отметила, что если ёлка создаёт уют и поднимает настроение, быстро избавляться от неё не стоит. А вот неудобство терпеть нельзя. По словам психолога, если чувствуется усталость от праздничного антуража, то новогоднюю красавицу можно смело утилизировать. Наумова подчеркнула, что важно ориентироваться на личные ощущения, чувства и желания.

Найден простой лайфхак, как собрать опавшие с ёлки иголки без пылесоса
Найден простой лайфхак, как собрать опавшие с ёлки иголки без пылесоса

А ранее Лайф предупредил любителей живых ёлок об опасности, которая исходит от новогоднего символа. Всё дело в выделении вредных веществ.

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Александра Мышляева
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