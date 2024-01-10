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10 января, 15:27

Найден простой лайфхак, как собрать опавшие с ёлки иголки без пылесоса

Эксперт Васильев: Иголки от ёлки лучше собирать роликом с клейкой лентой

Опавшие с новогодней ёлки иголки проще собрать роликом с клейкой лентой. При этом использовать пылесос нельзя, потому что колючки забьют шланг и сломают технику. Об этом заявил эксперт по строительным материалам Фёдор Васильев.

"С пола хвою лучше всего убирать простым веником, а если предстоит очистить ковёр или мебель с тканевой обивкой, идеально подойдёт ролик с клейкой лентой, скотч или специальная жёсткая щётка для ворса", — отметил он в беседе с NEWS.ru, добавив, что с пятнами от смолы справится спирт или антисептик на его основе.

Васильев не советует ставить ёлку на ковёр, поскольку иголки забиваются между ворсинками. А чтобы хвоя не начала осыпаться раньше положенного, новогоднее дерево лучше разместить подальше от батарей и тёплых полов. Более того, в тепле ель ещё и активнее выделяет смолу. Живое дерево лучше поставить на полиэтиленовую подстилку — так убирать сухую хвою гораздо проще. Кроме того, от ёлки получится быстрее избавиться: достаточно завернуть её в пленку и обмотать скотчем.

Москвичам рассказали, куда можно сдать новогоднюю ёлку после праздников
Москвичам рассказали, куда можно сдать новогоднюю ёлку после праздников

Кстати, можно воспользоваться сразу несколькими способами для безопасной утилизации новогодних ёлок. Подробнее о них ранее рассказали в "Роскачестве".

Обложка ©

Shutterstock

Никита Осипов
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