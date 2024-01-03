Москвичам рассказали, куда можно сдать новогоднюю ёлку после праздников
В Москве открылись пункты приёма деревьев в рамках акции "Ёлочный круговорот"
Фото © prostooleh / freepik
В Москве открылись 600 пунктов приёма новогодних деревьев в рамках акции "Ёлочный круговорот". На переработку можно сдать отслужившие свой срок живые сосны, ели и пихты. Пункты приёма будут работать вплоть до 25 февраля. Но прежде с деревца придётся снять все украшения, гирлянды и мишуру, а также упаковочные материалы.
"Новогодние деревья переработают в щепу и используют как удобрение и компост для почвы. А ещё материал послужит для отсыпки дорожек на природных территориях и в качестве подстилки для животных в вольерных комплексах", — сообщили в Департаменте природопользования и охраны окружающей среды.
Акция "Ёлочный круговорот" проводится с 2016 года и направлена на грамотную утилизацию новогодних деревьев в целях снижения образования отходов, а также увеличения доли их вторичного использования.
"По данным российских и зарубежных исследований, грамотно выбранная живая ель гораздо экологичнее, чем многоразовая искусственная, при условии её правильной утилизации", — говорится на сайте проекта. Там же можно узнать адрес ближайшего пункта.
Ранее россиянам рассказали, как выбросить ёлку и не нарваться на штраф. ГОСТ Р 56195-2014 предусматривает, что в стандартный уличный бак можно утилизировать только предметы, размер которых в глубину, длину и ширину не превышает 50 см. Штраф за нарушение этого правила для граждан составляет 2–3 тысячи рублей, а при повторном нарушении в течение года — 3–4 тысячи рублей.