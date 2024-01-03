Москвичам рассказали, куда можно сдать новогоднюю ёлку после праздников

В Москве открылись 600 пунктов приёма новогодних деревьев в рамках акции "Ёлочный круговорот". На переработку можно сдать отслужившие свой срок живые сосны, ели и пихты. Пункты приёма будут работать вплоть до 25 февраля. Но прежде с деревца придётся снять все украшения, гирлянды и мишуру, а также упаковочные материалы.

"Новогодние деревья переработают в щепу и используют как удобрение и компост для почвы. А ещё материал послужит для отсыпки дорожек на природных территориях и в качестве подстилки для животных в вольерных комплексах", — сообщили в Департаменте природопользования и охраны окружающей среды.

Акция "Ёлочный круговорот" проводится с 2016 года и направлена на грамотную утилизацию новогодних деревьев в целях снижения образования отходов, а также увеличения доли их вторичного использования.

"По данным российских и зарубежных исследований, грамотно выбранная живая ель гораздо экологичнее, чем многоразовая искусственная, при условии её правильной утилизации", — говорится на сайте проекта. Там же можно узнать адрес ближайшего пункта.