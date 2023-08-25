Вспомнив эти 7 моментов из детства, вы точно разрыдаетесь от переизбытка тёплых чувств

"Ах, как хочется вернуться, ах, как хочется ворваться в городок. На нашу улицу в три дома, где всё просто и знакомо, на денёк!" Сегодня ностальгия по СССР мучает многих. Люди скучают по прошедшему и невозвратимому детству, по людям, по тому духу и обстановке в стране, а некоторые по вещам, которые можно было найти только в Советском Союзе. Давайте вспомним, что было в Стране Советов такого, отчего сейчас наворачиваются слёзы при воспоминании этого прекрасного времени.

1. Будь готов! Всегда готов!

Каждый советский ребёнок мечтал стать пионером, надеть знаменитый красный галстук, значок присяги и носить знамя на линейке. Эти молодые ребята олицетворяли единство и дух товарищества, воспитывая чувство принадлежности, которое до сих пор вызывает улыбки на лицах тех, кто с гордостью надевал пионерскую форму. Мальчишки и девчонки в белых рубашках и в красных галстуках были гордостью СССР. Пионеров знакомили с советской идеологией, нормами поведения и примерами для подражания. В их дружинах будущие граждане Страны Советов понимали, как важно любить Родину, и начинали свой путь во взрослую жизнь. Пионерская "движуха" увлекала детей добрыми делами, воспевала искреннюю дружбу и любовь к ближнему.

2. Советские кружки и секции

Кружки, спортивные школы, секции, музыкальные и художественные школы — всё это с теплом вспоминают люди, рождённые в СССР. Фото © ТАСС / Владимир Репик

Помимо обязательных в каждой школе уроков труда дети и подростки Страны Советов имели возможность посещать кружок, учащий различным полезным жизненным навыкам. Например, там обучали пришивать пуговицы, штопать носки, ставить заплатки на одежду. Кроме того, в кружке "Умелые руки" мастерили поделки (от мягких игрушек до гирлянд на новогоднюю ёлку), делали макеты самолётов, спутников, гидроэлектростанций и т.д., наглядные пособия по школьным предметам (например, картонные фигуры для уроков геометрии) и даже спортивный инвентарь. Кружки, спортивные школы, секции, музыкальные и художественные школы — советские дети успевали посещать всё и сразу. Выжженный паяльником портрет Есенина, вышитый крестиком профиль Пушкина, модели самолётов, машин и паровозов, вязаные носки и шарфики, макет шалаша Ленина в Разливе — это и многое другое сделано руками детей родом из СССР. Никаких вам дорогостоящих курсов — учиться интересному можно было в советских кружках вместе с товарищами, а после этого ещё и пойти пинать мячик. Красота!

3. Солнечные дни на детской площадке

Только вспомните это ощущение: конец мая, вы сдали все учебники и впереди целых три месяца беззаботных забав с друзьями. Местная площадка во дворе представляла собой вселенную приключений, где горки, качели и песочницы служили фоном для бесконечных воображаемых игр. Это было место, где завязывалась дружба. Можно было провести на улице целый день: выйти сразу после завтрака и вернуться поздним вечером. Главное — не пропустить, когда позовут на обед. Футбол, вышибалы, догонялки, сифа, казаки-разбойники — вот это настоящее детство в СССР было. А что самое крутое — никаких компьютеров и планшетов.

4. Магазины "Берёзка"

Магазины "Берёзка" были доступны только иностранцам, но сколько же там было всего необычного и интересного из-за бугра. Фото © ТАСС / Роберт Нетелев

Многие помнят, что этот магазин был доступен только иностранцам или советским гражданам, у которых была иностранная валюта. Здесь можно было разжиться всякой всячиной из-за границы. Ассортимент представлял собой разнообразный выбор икры, заграничный шоколад "Тоблерон", западные видеокассеты и многое другое.

5. Тот самый ароматный советский хлеб

Представьте: СССР, на улице мороз, метель, мама отправила вас в булочную. Выдала авоську, 30 копеек мелочью и ценные указания. А также строго-настрого наказала сдачу не тратить, по улицам не шляться и донести покупку до дома в целости и сохранности, желательно к ужину. Но свежеиспечённый хлеб был настолько ароматным, особенно на холоде, что не отгрызть горбушку было бы преступлением. Дома над вами либо посмеялись, либо строго оглядели за откусанную "попку" хлеба — в зависимости от настроения.

6. Советские автомобили

Советские автомобили до сих пор будоражат душу и активируют чувство ностальгии при взгляде на них сегодня — это настоящий продукт эпохи! Фото © ТАСС / Роберт Нетелев

Всем известные "Волга", "Жигули", "Лада" — эти квадратные автомобили были далеки от идеала автопрома, тем не менее все хотели их купить, хоть это было то ещё приключение. Как бы там ни было, они до сих пор напоминают Советский Союз и навевают нотки ностальгии при взгляде на них сегодня.

7. Дома культуры

Это была отличная реализация идеи привить каждому гражданину в СССР любовь к культуре и интерес к традиционным ценностям. Дома культуры были даже в самых маленьких и далёких от "цивилизации" деревнях. Мало кто знает, что кроме цели приобщить народ к высокой культуре они ставили задачу сократить употребление алкоголя.