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25 августа, 12:58

Как создать идеальную финансовую подушку: 4 главных правила от инвестстратега

Эксперт Бахтин: Финансовая подушка должна быть не меньше 2–3 месячных зарплат

В современных реалиях финансовая подушка россиян должна быть не меньше двух-трёх месячных зарплат. Об этом рассказал инвестиционный стратег компании "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, выделив четыре правила накопления сбережений.

В первую очередь эксперт рекомендовал определиться с тем, какую сумму вы сможете откладывать на свои сбережения. Можно выделить на это десятую долю каждой зарплаты.

Второе важное правило: не нужно копить во вред качеству жизни, подсказал эксперт по инвестициям в беседе с "Газетой.ru". Расходы стоит разделить на первостепенные и вторичные. К первым относятся продукты питания, аренда жилья, ЖКХ, интернет и платежи по кредитам. Эта сумма не меняется сильно из месяца в месяц и должна быть всегда наготове. А в статью вторичных расходов попадают развлечения, походы в рестораны, подарки и всякие импульсивные траты. Их стоит ограничивать определённой суммой в месяц.

Третье правило: вести учёт доходов и трат. Для этого подойдёт самая обычная Excel-таблица, добавил инвестстратег.

Правило четвёртое: надо выбрать для себе те активы, в которых будут сберегаться средства. Выбор зависит от цели, с которой делаются сбережения, уточнил финансовый аналитик. Если для финансовой подушки хорошо подходят те виды сбережений, которые позволяют получить доступ к средствам быстро — хранение наличных или банковский вклад, то для сбережений с прибылью лучше подойдут акции, облигации или паевые инвестиционные фонды.

А минимум треть сбережений имеет смысл хранить в иностранных валютах и валютных инструментах, резюмировал собеседник "Газеты.ru". Это поможет сохранить потери от колебаний курса.

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Freepik

Юрий Лысенко
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