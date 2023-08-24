Валютный аффект: где стало опасно хранить сбережения и как спасти деньги На фоне перепада курса валют многие инвесторы стали совершать опасные поступки, которые могут привести к потере денег. Откуда пора забирать сбережения и как спасти вложения? 23 августа, 22:41 Экономисты рассказали где безопасно хранить сбережения и как их преумножить. Обложка © Shutterstock

Куда теперь выгодно вкладывать деньги

Появление на Мосбирже новых поставочных фьючерсов на акции будет способствовать увеличению ликвидности акций. У инвесторов появятся новые инструменты для торговых стратегий. При помощи фьючерсов участники рынка смогут хеджировать свои позиции от падения, а также с плечом делать ставку как на рост акций, так и на их снижение. Об этом рассказал эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Евгений Калянов.

— От падения акций можно защититься через открытие коротких позиций (шорт) по этим бумагам или аналогично хеджировать портфель через шорт по индексу Мосбиржи или РТС. Сейчас очень привлекательно выглядят ОФЗ. При низком риске вложений, равном дефолту российского правительства, они дают возможность существенно заработать. Доходность к погашению по ним в зависимости от длительности облигаций находится в диапазоне 10–11,2% годовых. Более длинные инструменты дают большую доходность, — отметил Евгений Калянов.

Также среди российских инвесторов сейчас популярны ПИФы денежного рынка. Рост ликвидности таких фондов обусловлен денежно-кредитной политикой Банка России и текущими условиями на финансовых рынках.

— Биржевые фонды этого типа инвестируют в инструменты денежного рынка через сделки обратного РЕПО с Центральным контрагентом. Полученный в фонд доход от сделок РЕПО реинвестируется, что увеличивает стоимость активов фонда. Динамика котировок фондов следует за индексом российского денежного рынка RUSFAR. Соответственно, пока растёт RUSFAR (стоимость обеспечения денег), то с разницей в комиссию за управление УК растут и котировки фондов денежного рынка, — рассказал Евгений Калянов.

Кроме роста доходности такие фонды привлекательны тем, что они доступны для неквалифицированных инвесторов и несут минимальные риски потерь. Эти фонды позволяют инвесторам переждать периоды неизвестности на рынках и зарабатывать на текущем уровне ставок денежного рынка.

Как можно приумножить сбережения

Владислав Антонов, финансовый аналитик BitRiver, дал несколько рекомендаций, как можно не только защитить сбережения от инфляции, но и приумножить их. Он рекомендует не держать всю наличность дома: это путь к её обесценению. Лучше оставить дома сумму "подушки безопасности" на случай непредвиденных расходов.

Имеет смысл инвестировать часть средств в надёжные ликвидные активы: облигации качественных эмитентов, индексные фонды, акции дивидендных компаний, драгметаллы. Можно также рассмотреть вложения в доходную недвижимость.

Драгоценные металлы считаются одной из самых перспективных инвестиций. Фото © ТАСС / Владимир Смирнов

Сейчас стоит диверсифицировать валюты: рубли, юани, золото. Доллары и евро покупать имеет смысл, только если предстоит поездка за границу.

— Рекомендую также изучить инструменты Мосбиржи для хеджирования рисков путём повышения финансовой грамотности. Стоит рассмотреть вложения в ПИФы, стартапы. Сейчас важно не концентрировать средства в одном месте и инструменте. Разумно распределять риски для сохранения и приумножения капитала. При этом нужно регулярно анализировать эффективность вложений и корректировать стратегию при изменении условий, — добавил Владислав Антонов.

Где опасно хранить сбережения

Деньги рискованно хранить в банках выше застрахованной суммы в размере 1,4 млн рублей. Об этом рассказала инвестиционный советник, основатель Университета инвестиций Юлия Кузнецова.

— И как ни странно, стало опасно хранить деньги в недружественной валюте. Центробанк говорит о том, что это небезопасно. Есть риск блокировки. Поэтому все инвестиции ведут в российский фондовый рынок для приумножения своего капитала, — добавила Юлия Кузнецова.

Она обратила внимание на то, что новые способы приумножения денег, в частности новые инструменты на Московской бирже в виде фьючерсов, требуют прежде всего знаний в работе на срочном рынке деривативов. Без них потерять деньги будет очень легко.

— Стоит использовать возможность страховать свой капитал и активы (акции), прибегая к торговле опционами, так как на рынке в данный момент есть возможность захеджировать свои активы при помощи опционов. Это сложный инструмент, доступный на Московской бирже. Опционы доступны на голубые фишки российского рынка — топ-15 компаний РФ, — отметила Юлия Кузнецова.

Различные виды ценных бумаг тоже имеют свои риски для неквалифицированных инвесторов. Об этом рассказал финансовый эксперт, инвестор Михаил Спектор. Здесь есть свои риски, даже если вкладывать деньги через паевые инвестиционные фонды. Любой фонд всегда открыто декларирует: наличие прибыльности в прошлом не гарантирует её в будущем. В сегодняшних реалиях Михаил Спектор считает перспективными инвестиции в бизнес и недвижимость.

Авторы Нина Важдаева