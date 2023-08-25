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25 августа, 13:26

Более 10 миллионов человек присоединились к проектам VK в честь Дня флага

Более десяти миллионов человек присоединились к мультимедийным проектам VK в честь Дня флага, прошедшим в десяти городах России. Об этом сообщили в пресс-службе социальной сети.

"С 20 по 22 августа в десяти городах России прошёл мультимедийный проект VK, приуроченный ко Дню российского флага. В Астрахани, Волгограде, Кемерове, Краснодаре, Красноярске, Нижнем Новгороде, Омске, Перми, Санкт-Петербурге и Саратове появились инсталляции в виде кубов", рассказали там.

В городах России появились интерактивные кубы в честь Дня флага

В городах России появились интерактивные кубы в честь Дня флага

С их помощью любой желающий мог поучаствовать в игре, создать арт-контент или увидеть 3D-анимации. Всего за время работы проекта россияне создали более десяти тысяч картин в разных стилях.

А в Нижнем Новгороде в преддверии праздника запустили воздушные шары от VK, которые поднимались ежедневно с 16 по 20 августа. Один из них даже развернул в небе триколор.

Напомним, День Государственного флага России отмечается ежегодно 22 августа. Более 30 лет назад им снова стал триколор. Лайф рассказывал об истории символа нашей государственности. Как отметил в своём поздравлении президент РФ Владимир Путин, флаг всегда будет вдохновлять нас идти только вперёд.

Обложка ©

ТАСС / Софья Сандурская

Матвей Константинов
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