В городах России появились интерактивные кубы в честь Дня флага

VK в честь Дня флага установила интерактивные инсталляции в виде кубов в десяти городах России. Каждый желающий сможет с их помощью поучаствовать в игре, создать арт-контент, а также увидеть 3D-анимации. Доступ к каждой активности открывается с помощью QR-кодов, расположенных на гранях куба.

VK в честь Дня флага установила интерактивные кубы в 10 городах России. Видео © Предоставлено Лайфу

Интерактивный проект пройдёт в Астрахани, Волгограде, Кемерове, Краснодаре, Красноярске, Москве, Омске, Перми, Санкт-Петербурге и Саратове. Так, например, россияне могут поиграть в игру "Собери флаг".

"Отсканировав QR-код на одной из граней куба, участник игры сможет выбрать слова, которые у него ассоциируются с цветами российского триколора: например "чистота" для белого, "мудрость" для синего, "смелость" для красного. Слова будут по очереди выводиться на экран куба, а результатом можно поделиться на личной странице во "ВКонтакте", — рассказали в компании.

Ещё одна возможность, которую предоставляют кубы, придётся по вкусу любителям рисовать. Для этого нужно отсканировать QR-код на кубе и создать рисунок на своём устройстве. Это изображение будет сгенерировано в digital-картину и появится на кубе.

А две другие грани куба станут пространством для динамичных арт-объектов. На экране будут по очереди появляться анимированный объёмный флаг России, абстрактные картины и маскот VK — кот Персик.