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22 августа, 13:15

В городах России появились интерактивные кубы в честь Дня флага

VK в честь Дня флага установила интерактивные кубы в 10 городах России

<p>Куб VK в честь Дня флага России. Обложка © Предоставлено Лайфу</p>

Куб VK в честь Дня флага России. Обложка © Предоставлено Лайфу

VK в честь Дня флага установила интерактивные инсталляции в виде кубов в десяти городах России. Каждый желающий сможет с их помощью поучаствовать в игре, создать арт-контент, а также увидеть 3D-анимации. Доступ к каждой активности открывается с помощью QR-кодов, расположенных на гранях куба.

VK в честь Дня флага установила интерактивные кубы в 10 городах России. Видео © Предоставлено Лайфу

Интерактивный проект пройдёт в Астрахани, Волгограде, Кемерове, Краснодаре, Красноярске, Москве, Омске, Перми, Санкт-Петербурге и Саратове. Так, например, россияне могут поиграть в игру "Собери флаг".

"Отсканировав QR-код на одной из граней куба, участник игры сможет выбрать слова, которые у него ассоциируются с цветами российского триколора: например "чистота" для белого, "мудрость" для синего, "смелость" для красного. Слова будут по очереди выводиться на экран куба, а результатом можно поделиться на личной странице во "ВКонтакте", — рассказали в компании.

Ещё одна возможность, которую предоставляют кубы, придётся по вкусу любителям рисовать. Для этого нужно отсканировать QR-код на кубе и создать рисунок на своём устройстве. Это изображение будет сгенерировано в digital-картину и появится на кубе.

А две другие грани куба станут пространством для динамичных арт-объектов. На экране будут по очереди появляться анимированный объёмный флаг России, абстрактные картины и маскот VK — кот Персик.

Блоки Запорожской АЭС в честь Дня флага России окрасили в цвета триколора

Блоки Запорожской АЭС в честь Дня флага России окрасили в цвета триколора

Праздник Государственного флага России отмечается каждый год 22 августа. Более 30 лет назад, после распада Советского Союза, статус национального флага вновь получил триколор, а в 1994 году в нашей стране появился новый праздник — День флага. Лайф рассказывал об истории символа российской государственности в этом материале. Ранее россиян с праздником поздравил президент Владимир Путин, глава государства выразил уверенность, что флаг всегда будет вдохновлять нас идти только вперёд.

Никита Никонов
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