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22 августа, 13:07

Блоки Запорожской АЭС в честь Дня флага России окрасили в цвета триколора

Все блоки Запорожской АЭС окрасили в сине-бело-красные цвета в честь Дня Государственного флага России. Кадры публикует телеграм-канал "Запорожский вестник".

Все блоки ЗАЭС в честь Дня флага РФ окрасили в цвета российского триколора. Видео © t.me / zpvestnik

"Сотрудники ЗАЭС поздравляют сограждан с одним из главных для россиян праздников — Днём Государственного флага России! Все блоки станции теперь окрашены в цвета триколора", — указано в сообщении.

В Москве у Музея Победы развернули триколор площадью 1000 квадратных метров

В Москве у Музея Победы развернули триколор площадью 1000 квадратных метров

Праздник Государственного флага России отмечается ежегодно 22 августа. Более 30 лет назад, после распада СССР, статус национального флага вновь получил триколор, а в 1994 году в нашей стране появился новый праздник — День флага. Лайф рассказывал об истории символа российской государственности в этом материале. Ранее россиян с праздником поздравил президент Владимир Путин, глава государства выразил уверенность, что флаг всегда будет вдохновлять нас идти только вперёд. А российские космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин, Андрей Федяев с борта МКС тоже передали соотечественникам поздравления с Днём Государственного флага.

В Арктике развернули гигантский триколор в честь Дня флага России

В Арктике развернули гигантский триколор в честь Дня флага России

Обложка ©

t.me / zpvestnik

Иван Косицын
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