Блоки Запорожской АЭС в честь Дня флага России окрасили в цвета триколора

"Сотрудники ЗАЭС поздравляют сограждан с одним из главных для россиян праздников — Днём Государственного флага России! Все блоки станции теперь окрашены в цвета триколора", — указано в сообщении.

Праздник Государственного флага России отмечается ежегодно 22 августа. Более 30 лет назад, после распада СССР, статус национального флага вновь получил триколор, а в 1994 году в нашей стране появился новый праздник — День флага. Лайф рассказывал об истории символа российской государственности в этом материале. Ранее россиян с праздником поздравил президент Владимир Путин, глава государства выразил уверенность, что флаг всегда будет вдохновлять нас идти только вперёд. А российские космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин, Андрей Федяев с борта МКС тоже передали соотечественникам поздравления с Днём Государственного флага.