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7 января, 03:42

Россиянам назвали четыре способа утилизировать новогоднюю ель

"Роскачество": Новогоднюю ель можно сдать на переработку, закопать или сжечь

Россияне могут воспользоваться сразу несколькими способами для безопасной утилизации новогодних ёлок. После праздников деревья проще всего сдать на переработку, выбросить в мусорный контейнер, закопать в лесу или даже сжечь в банной печке, рассказали в "Роскачестве".

Каждый метод требует обязательной подготовки. Например, если просто отнести ель на мусорку, она займёт весь объём бака. Именно поэтому предварительно необходимо наломать или нарезать дерево на мелкие кусочки. В таком же виде его можно закопать в лесу, сделав удобрением для растений. Кроме того, нужно убедиться в том, что на ёлке не осталось никаких украшений из стекла или пластика.

"С точки зрения пожарной и экологической безопасности разумнее либо правильно подготовить и отнести дерево в бункер, контейнер или мусорный бак, либо сдать его на переработку, где оно получит вторую жизнь", — сообщила пресс-служба "Роскачества" RT.

Москвичам рассказали, куда можно сдать новогоднюю ёлку после праздников
Москвичам рассказали, куда можно сдать новогоднюю ёлку после праздников

А ранее любителей живых ёлок предупредили об опасности, которая исходит от новогоднего символа. Всё дело в выделении вредных веществ, рассказывал Лайф.

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Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин

Илья Пушкарев
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