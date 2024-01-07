Россиянам назвали четыре способа утилизировать новогоднюю ель

Россияне могут воспользоваться сразу несколькими способами для безопасной утилизации новогодних ёлок. После праздников деревья проще всего сдать на переработку, выбросить в мусорный контейнер, закопать в лесу или даже сжечь в банной печке, рассказали в "Роскачестве".

Каждый метод требует обязательной подготовки. Например, если просто отнести ель на мусорку, она займёт весь объём бака. Именно поэтому предварительно необходимо наломать или нарезать дерево на мелкие кусочки. В таком же виде его можно закопать в лесу, сделав удобрением для растений. Кроме того, нужно убедиться в том, что на ёлке не осталось никаких украшений из стекла или пластика.

"С точки зрения пожарной и экологической безопасности разумнее либо правильно подготовить и отнести дерево в бункер, контейнер или мусорный бак, либо сдать его на переработку, где оно получит вторую жизнь", — сообщила пресс-служба "Роскачества" RT.