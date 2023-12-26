Учёные предупредили, что живая ель делает воздух в квартире опасным

Учёные из Национального института стандартов и технологий США выяснили, что нахождение живых ёлок в квартире может навредить человеку, так как деревья выделяют летучие вещества монотерпены, которые оказывают негативное влияние на организм. Об этом сообщили в журнале Science Direct.

В ходе исследования специалисты 17 дней наблюдали за украшенной в новогоднем стиле елью, помещённой в специальную камеру, в результате чего установили, что дерево активно выделяло монотерпены. Больше всего летучих веществ ель выделила в первые три дня эксперимента.

Кроме того, американские учёные установили, что дерево выделяло формальдегид, который способен вызывать у человека кашель и аллергию. Для самой же ели эти вещества не представляют опасности, так как защищают её от повреждений и придают запах.

Эксперты порекомендовали закрывать новоприобретённую новогоднюю ель на три дня в гараже или на балконе. В течение этого времени концентрация выделяемых веществ сократится, после чего дерево можно устанавливать в доме.