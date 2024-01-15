Любят за праздники и снег: Опрос показал, что большинству россиян нравится зима

Большинство (74%) россиян любят зиму, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения среди 1,6 тысячи наших соотечественников. Так, по словам 50% респондентов, она им скорее нравится, ещё 24% сказали, что им очень нравится зима. Не нравится это время года 24% граждан.

Что касается предпочтительного вида зимнего досуга, то 43% назвали таким катание на горных лыжах, санках и другие виды спорта, популярные в это время года. В свою очередь 37% опрошенных заявили, что любят гостить у родственников и друзей, а 34% — отдыхать дома.

Отвечая на вопрос о том, что в зиме хорошего, 35% опрошенных вспомнили о белом и пушистом снеге, а 28% — о новогодних праздниках. Также россияне рассказали о негативных сторонах сезона: 40% пожаловались на холод, метели и мороз, а 17% — на коммунальные аварии.