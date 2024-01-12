Праздновать старый Новый год будут меньше половины россиян, показал опрос

Для 44% россиян старый Новый год — отличный повод ещё раз поздравить близких и приятно провести время в кругу семьи. Такие результаты показал опрос kp.ru.

"Можно и отметить: в 12 ночи выпить по бокалу шампанского, мандаринки-сыр разложить, посидеть у телика", — говорит респондентка.

"Отмечу тихо и спокойно, посмотрю новогодние программы", — делится другая.

А 53% сказали, что совсем не отмечают этот праздник. Многие респонденты заявили, что устали от выходных, а кто-то старый Новый год и вовсе за торжество не считает.

"Какие ещё праздники, работать уже в это время будем", — заявил один из опрошенных.

Оставшиеся 3% выбрали вариант "другое". Они рассказали, что отмечают этот праздник не каждый год. Кто-то пропускает торжество из-за работы, а у кого-то слишком бурно прошли выходные, поэтому праздновать особо не хочется.

RT выяснил, что 45% респондентов, которые решили не пропускать праздник, будут отмечать в офисе (после работы или в обеденное время), 45% планируют после работы заглянуть с коллегами в кафе или бар, а у 10% новогодний корпоратив проводится в январе, поэтому отдельного празднования не планируется.