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11 января, 14:50

Россияне стали есть больше красной икры

Росрыболовство: Россияне закупили к Новому году около 4 тысяч тонн красной икры

Российские потребители стали есть больше красной икры, например к недавно минувшей новогодней ночи россияне закупили около четырёх тысяч тонн деликатеса. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба Росрыболовства.

"По экспертным оценкам, за новогодние каникулы россияне приобрели к праздничному столу около четырёх тысяч тонн лососёвой икры. Деликатес стали покупать больше благодаря росту предложения и, соответственно, более доступной цене", говорится в публикации.

В ведомстве объяснили, что на эти положительные изменения влияют объективные факторы. Так, в прошлом году на Дальнем востоке произошла очень богатая лососёвая путина (так называют массовую миграцию рыб. — Прим. Лайфа), которая позволила добыть 609 тысяч тонн лососёвых, а этот результат стал вторым по объёму вылова за всё время наблюдений.

Благодаря этому производство красной икры за 11 месяцев 2023 года возросло в годовом выражении в 2,6 раза — до отметки в 23,2 тысячи тонн. И почти вся эта продукция попала на российские столы.

"На экспорт, по оперативным данным Росстата, за прошлый год отправлено только 347 тонн. Импорт красной икры в 2023 году составил всего 46 тонн", отметили в Росрыболовстве.

В ведомстве также напомнили о том, как важно быть внимательным по отношению к легальности происхождения продукции при покупке икры. Во-первых, это позволяет уберечься от рисков для здоровья, а во-вторых — обеспечивает честную конкурентную среду и доступность предложения на рынке.

Отрава на Новый год: Кто и как в России делает опасную красную икру
Отрава на Новый год: Кто и как в России делает опасную красную икру

Ранее хирург объяснил, как по запаху определить испорченную икру. По его словам, у такого продукта появляется характерный запах гниющей рыбы, а на вкус она становится горькой. А ещё имеется ряд отличительных симптомов при отравлении пропавшим рыбным деликатесом.

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Freepik

Юрий Лысенко
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