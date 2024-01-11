Россияне стали есть больше красной икры

Российские потребители стали есть больше красной икры, например к недавно минувшей новогодней ночи россияне закупили около четырёх тысяч тонн деликатеса. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба Росрыболовства.

"По экспертным оценкам, за новогодние каникулы россияне приобрели к праздничному столу около четырёх тысяч тонн лососёвой икры. Деликатес стали покупать больше благодаря росту предложения и, соответственно, более доступной цене", — говорится в публикации.

В ведомстве объяснили, что на эти положительные изменения влияют объективные факторы. Так, в прошлом году на Дальнем востоке произошла очень богатая лососёвая путина (так называют массовую миграцию рыб. — Прим. Лайфа), которая позволила добыть 609 тысяч тонн лососёвых, а этот результат стал вторым по объёму вылова за всё время наблюдений.

Благодаря этому производство красной икры за 11 месяцев 2023 года возросло в годовом выражении в 2,6 раза — до отметки в 23,2 тысячи тонн. И почти вся эта продукция попала на российские столы.

"На экспорт, по оперативным данным Росстата, за прошлый год отправлено только 347 тонн. Импорт красной икры в 2023 году составил всего 46 тонн", — отметили в Росрыболовстве.

В ведомстве также напомнили о том, как важно быть внимательным по отношению к легальности происхождения продукции при покупке икры. Во-первых, это позволяет уберечься от рисков для здоровья, а во-вторых — обеспечивает честную конкурентную среду и доступность предложения на рынке.