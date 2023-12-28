Отрава на Новый год: Кто и как в России делает опасную красную икру В канун Нового года проект SHOT ПРОВЕРКА совместно с Роскачеством проверили традиционное праздничное блюдо — красную икру. Производители были разные. Результаты оказались тревожные: в некоторых банках нашлись кишечная палочка и другие патогены. 27 декабря, 21:40 Обложка © LIFE / Анна Мосевнина

Какая икра попала в чёрный список

— В ходе исследования эксперты выявили кишечную палочку в икре торговых марок "Камчатское море", "Меридиан", "Восточный берег", "Сахалин рыба", Royal Black, "Московский рыбокомбинат", "Форвард-С" и "Лента". Нарушения выявлены и по части микробиологической обсеменённости (КМАФАнМ): "Корсаков", "Лента", "Красное Золото", "Форвард-С", "Авача", а также в купленной на развес на Даниловском рынке в Москве — заключение Роскачества звучит как приговор новогоднему столу.

Всего специалисты Роскачества проверили 24 торговые марки по 37 показателям качества и безопасности. Продукция закупалась как фасованная, так и на развес. Эксперты проверили икру на вкус, запах, консистенцию, вид икринок, наличие посторонних примесей. Посторонний кисловатый запах оказался в одном образце. Шесть товаров имели привкус горечи и остроты либо отдавали окислившимся маслом (продукция с кишечной палочкой на вкус не проверялась). Несоответствия по консистенции икры были у восьми товаров.







Как подделывают красную икру

Эксперты рассказали, что на деликатесе нечистые на руку коммерсанты уже давно научились получать сверхприбыль — способов масса: например, мороженую икру могут выдать за только что произведённую, заливая икринки газировкой, чтобы те набухли и "распрямились", кроме того, массу, бывает, "разбавляют" либо более дешёвой икрой, либо растительным маслом — и это самые безобидные способы обмануть покупателя.

Есть ещё такие понятия, как структурированная и имитированная икра. Первая делается из сока лопнувших икринок. При этом оболочку воссоздают с помощью желирующих компонентов (в основном желатина). Иногда в ход идут ароматизаторы и красители для получения продукта, более похожего на натуральную икру.

Имитированную икру чаще всего производят из бурых водорослей. Подкрашенный и ароматизированный раствор из них капают в другой раствор — хлорид кальция, и вуаля — в жидкости образуются круглые "икринки", внешне очень похожие на натуральную икру. Чтобы придать ей похожий вкус, раствор водорослей варят на рыбном бульоне. Вреда от такой икры никакого, но эстетическое удовольствие она тоже не доставит.

По правилам, такую продукцию следует маркировать, потому что в классическом понимании икрой она не является, но производители так поступают не всегда. При этом попадаются и откровенные мошенники, кто под видом икры в банки разливает несъедобную, а иногда и опасную для здоровья дрянь. Обычно она продаётся в жестяных банках, ведь оценить качество продукта визуально покупатель сможет уже после покупки.

Только за последние полтора года с прилавков российских магазинов и рынков изъято больше двухсот тонн контрабанды и опасного фальсификата. Регуляторы регулярно проверяют продукцию производителей икры, но к большим праздникам, особенно таким, как Новый год, фальсификата становится особенно много.

Что попалось SHOT ПРОВЕРКЕ

Вся купленная журналистами икра, кроме рыночной, была упакована в добротную тару с продуманными привлекательными этикетками, внушающими покупателю доверие, ведь на них была отображена полная информация как о качестве продукта, так и о его производителе. Среди них были и узнаваемые жестяные баночки зелёного цвета.

На них обычно "покупаются" люди старшего возраста. Такие им известны ещё со времён СССР — тогда знаменитая зелёная банка была не только олицетворением слова "деликатес", но и наравне с бутылкой иностранного коньяка весьма твёрдой валютой у взяточников. Теперь же икрой в них часто даже не пахнет.

Одна из таких банок выпущена под маркой "Форвард-С", и если экземпляр SHOT ПРОВЕРКИ ещё оказался съедобным, то на сайте регулятора купившие эту "икру" пользователи Сети жалуются, что содержимое банок пахнет машинным маслом или даже бензином, горькое или кислое на вкус, после дегустации горечь ещё долго держится в горле. Кому-то в желатиновой жиже даже попадались натуральные куски пластика.





Кто производит контрафакт

История с продукцией "Форвард-С" запутанная и в ближайшее время может стать предметом интереса правоохранительных органов.

На жестяной банке содержатся данные об изготовителе: ООО "13", расположенное по адресу Камчатский край, Петропавловск-Камчатский, улица Доватора, дом 30, — это небольшой жилой дом в частном секторе камчатской столицы.

В ЕГРЮЛ информация о такой фирме есть — она появилась в ноябре 2013 года. При этом она получила три сертификата на производство икры из рыбы семейства лососёвых, а также её упаковку в жестяную тару.

Дальше начинается мистика, потому что компания закрылась ещё шесть лет назад, проработав всего четыре года. Судя по бухгалтерской отчётности, по крайней мере последние два года ООО "13" не работало — на счетах фирмы без движения лежали номинальные 10 тыс. рублей — это сумма уставного капитала.

Ловить рыбу владелец и генеральный директор компании "13" Дмитрий Галан предпочитает в Доминикане — туда он ездил уже несколько раз. Последний — в декабре прошлого года. Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Дмитрий Галан

Единственный владелец и генеральный директор — некий Дмитрий Галан из Петропавловска-Камчатского, предприятие зарегистрировано по его домашнему адресу. В записных книжках своих контактов он записан как Дима Икра Мастер. Впрочем, до этого предприятия в бизнесе он никогда не участвовал, ИП у него не было, самозанятым не числится.

В 2016–2018 годах он жил в Москве, и примерно в это же время ФССП завело на него исполнительное производство по долгам на сумму чуть более 200 тыс. рублей. Сейчас Галан, судя по новым производствам, не платит штрафы ГИБДД в Томске.

Интересно, что там же — на Камчатке — существует такое же ООО "13" с уставным капиталом более 6 млн рублей, занимающееся производством икры и получившее те же сертификаты, что и фирма Галана. Юридический адрес, правда, находится под Петропавловском-Камчатским — в посёлке Светлый Елизовского района. Компания была учреждена ещё в 1995 году, в 2010-м пережила банкротство и сейчас вновь числится действующей.





Правда, реальную деятельность "13", похоже, не ведёт: по данным ЕГРЮЛ, у компании отсутствует собственное имущество, последняя бухгалтерская отчётность представлялась с нулевыми показателями, а на конец прошлого года на её счетах находилось не более 374 тыс. рублей.

Единственным владельцем и генеральным директором является Виктор Горлин, известный на Камчатке бизнесмен — торговец моторным топливом.

А вы сталкивались с некачественной красной икрой? 0 Нет, я покупаю только в крупных магазинах, где следят за качеством Да, у меня есть неприятный опыт покупки некачественной икры Я не люблю красную икру, никогда её не покупаю