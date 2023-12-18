Чем заменить красную икру на новогоднем столе, чтобы было и дешевле, и полезнее, — советы врача Врач Петюшина: Печень трески превосходит красную икру по содержанию омега-3 18 декабря, 10:56 Заменить красную икру на новогоднем столе можно печенью трески. Обложка © LIFE / Алексей Литвинов

Красная икра в последние годы стала таким же атрибутом новогоднего стола, как и салат оливье. Однако это дорогостоящий продукт, кроме того, высок риск нарваться на подделку, а ещё красная икра содержит много соли и может нанести вред некоторым людям. Чем заменить деликатес, чтобы и сэкономить, и получить больше пользы для здоровья, Лайфу рассказала врач-эндокринолог Анна Петюшина.

По количеству и ценности питательных веществ икру может заменить любая морская рыба. Например, сельдь, сайра богаты омега-3 жирными кислотами. Стоит обратить внимание на скумбрию, которая содержит ценные микроэлементы. Лучшим выбором будет печень трески, превосходящая красную икру по содержанию полезных веществ, а именно омеги-3 Анна Петюшина Врач-эндокринолог клиники "МЕДСИ на Ленинском проспекте"

По вкусовым качествам красную икру заменить на что-то другое сложно, но можно. Например, Петюшина советует присмотреться к щучьей икре или икре палтуса. Также полезна икра сига — она богата цинком. Продукт обладает насыщенным оранжевым оттенком, а икринки склонны распадаться. Богата витаминами и икра минтая. В ней содержатся витамины А, В, С, D, Е, РР, жирные кислоты, железо, йод, магний, калий, кальций и цинк. Продукт благоприятен для костной и нервной систем. Также по вкусовым качествам к икре близки лососёвые породы рыб.

"Не стоит забывать, что икра всегда подвергается соляной обработке, она содержит много натрия: например, в одной столовой ложке икры лосося содержится 13% суточной нормы этого элемента. Повышение уровня натрия может влиять на кровяное давление и привести к гипертонии и различным сердечно-сосудистым заболеваниям", — предупредила врач-эндокринолог клиники "МЕДСИ на Ленинском проспекте".

Красная икра — это деликатес не только с изысканным вкусом, но и богатым химическим составом. Витамины и микроэлементы, содержащиеся в этом продукте, необходимы для нормального функционирования внутренних органов, а также для здоровой кожи, волос и зубов. Однако полезен он будет далеко не всем, об этом читайте в материале Лайфа.

Авторы Андрей Горяничев