Россиянам объяснили, как по банке с икрой понять, что перед вами подделка

При выборе икры к новогоднему праздничному столу необходимо акцентировать внимание на трёх вещах. Каких именно, рассказала заместитель начальника отдела контроля качества продукции и услуг по обращениям потребителей Центра контроля качества Наталья Талдыкина.

Эксперт призвала обратить внимание на место покупки. Талдыкина советует не брать икру с рук и в местах нелегальной торговли. Неизвестно, из чего изготовлен такой продукт, а также непонятно, соблюдались ли все требования при его хранении, указала специалист.

"Лучше выбирать специализированные магазины, крупные сетевые торговые предприятия, где соблюдаются условия хранения, где есть квалифицированный персонал и документы, подтверждающие безопасность", — пояснила Талдыкина в беседе с телеканалом "Санкт-Петербург".

Второй момент, на который нужно обратить внимание, связан с упаковкой. Важно, чтобы нигде не было надписи "икорные изделия", а только "икра лососёвая зернистая". Специалист призвала изучать состав продукта перед покупкой и осматривать банку с содержимым. На ней должна быть выпуклая маркировка, этикетка с несмываемой краской, указаны в три ряда дата изготовления, ассортиментный знак и номер изготовителя.

Кроме того, настоятельно рекомендуется акцентировать внимание на сорт, он бывает двух типов. По словам Талдыкиной, обязательно на упаковке должен быть указан вид рыбы, из которой изготовлена икра. При этом для продукта первого сорта допускается только один вид рыбы, если же икра второго сорта, допускается смешение двух видов рыбы, указала эксперт. Банку с икрой можно потрясти, если булькает, значит, перед вами подделка. На это также указывает цвет икры, сильно красным он быть не должен.