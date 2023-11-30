В России утвердили правила маркировки икры лососёвых и осетровых рыб

В документе говорится, что поэтапный ввод маркировки начнётся с 1 апреля 2024 года. С этого периода производителям икры можно зарегистрироваться в специальной системе мониторинга за оборотом. А с 1 мая они должны будут поставлять икру с уже нанесённым на упаковку кодом и отправлять информацию в систему мониторинга.

А ранее Лайф рассказывал, что цена на красную икру снизилась до минимума с начала года. По крайней мере, так утверждает Росстат. Если в начале 2023-го, в январе, цена на деликатес впервые превысила 6 тысяч, достигнув 6125 рублей, то с августа стоимость перешла к снижению, которое продолжается до сих пор.