Ни с чем не перепутать: Названы маркеры-определители испорченной икры

Чтобы узнать, не испортилась ли икра, достаточно её понюхать. Об этом NEWS.ru рассказал хирург, преподаватель медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.

"Ибо запах гниющей рыбы, коим обладает данная икра, ни с чем не перепутать. Испортившаяся икра становится темнее из-за гниения. Также чёрная икра не блестит на свету, а становится матовой. А жидкость в банке — гуще", — объяснил специалист, добавив, что протухшая икра имеет горький вкус.

По его словам, в случае отравления этим продуктом организм начинает бороться с токсинами — и возникают колики, рвота, диарея, слабость и тахикардия. Если отравление серьёзное, из-за сильного обезвоживания возможно падение артериального давления и потеря сознания.