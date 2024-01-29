Тест: Выберите картинки, а мы скажем, чего вы боитесь больше всего
Потаённые страхи кроются даже в самых смелых из нас. Кто-то боится темноты, кто-то — пауков, а кто-то — не реализоваться. Хватит ли у вас смелости пройти наш тест, чтобы узнать, что заставляет вас трепетать от ужаса?
Пока одни страхи заставляют нас трястись ночью под одеялом от любого скрипа и шороха, другие превращаются в сомнения и ведут к более плачевным последствиям, нежели бессонная ночь. Если в вашей жизни давно ничего не менялось, задумайтесь, а чего вы боитесь на самом деле? Лайф создал короткий, но правдивый тест, который покажет, чего на самом деле вы боитесь сильнее всего.
А ранее Лайф готовил испытание интеллектуального характера. Готовы рискнуть и узнать, сколько заумных слов из СССР вы помните? Говорят, в Союзе все интеллигенты их знали и использовали.
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