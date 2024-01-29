Тест: Выберите картинки, а мы скажем, чего вы боитесь больше всего

Пока одни страхи заставляют нас трястись ночью под одеялом от любого скрипа и шороха, другие превращаются в сомнения и ведут к более плачевным последствиям, нежели бессонная ночь. Если в вашей жизни давно ничего не менялось, задумайтесь, а чего вы боитесь на самом деле? Лайф создал короткий, но правдивый тест, который покажет, чего на самом деле вы боитесь сильнее всего.