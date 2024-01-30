Тест: Только по-настоящему образованный человек вспомнит всех авторов этих строк из классики

Готовы освежить свои знания и доказать себе и, может, остальным, что вы человек далеко не глупый и образованный? Легче способа, чем пройти наш литературный тест, не существует. Только эрудиты ответят правильно на 7/7 ответов.