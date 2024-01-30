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30 января, 12:10

Тест: Только по-настоящему образованный человек вспомнит всех авторов этих строк из классики

Готовы освежить свои знания и доказать себе и, может, остальным, что вы человек далеко не глупый и образованный? Легче способа, чем пройти наш литературный тест, не существует. Только эрудиты ответят правильно на 7/7 ответов.

Легко кичиться знаниями на какие-то абстрактные темы, а вы попробуйте на конкретных примерах доказать, что не прогуливали уроки русского и литературы в школе. Говорят, в СССР образование было отличным и люди навсегда запоминали основы всего. Вот и ваша минута славы!

А если ваша жажда проверить себя на что-то не погасла, то предлагаем попробовать свои силы в отгадывании сложных слов. Говорят, все интеллигенты СССР их знали. Также проверьте себя на знание песен Высоцкого, если осмелитесь.

Тест: Выберите картинки, а мы скажем, чего вы боитесь больше всего
Тест: Выберите картинки, а мы скажем, чего вы боитесь больше всего
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Wikipedia / Осип Эммануилович Браз, / Wikipedia / Орест Адамович Кипренский

Елизавета Терешкова
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