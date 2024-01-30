Участники "Совета Первых" обсудили план работы над проектами на 2024 год

На съезде "Движения Первых" участники федерального "Совета Первых" встретились с первым заместителем руководителя администрации президента Сергеем Кириенко и руководителем Федерального агентства по делам молодёжи Ксенией Разуваевой. Они обсудили планы на год, а также поговорили об уже выполненных задачах.

Участники "Совета Первых" встретились с Сергеем Кириенко. Фото © "Движение первых"

"Владимир Путин сказал, что такая большая общероссийская детская организация как "Движение Первых" не может делаться взрослыми для детей, она не будет работать. Можно делать только вместе. При этом всё, что делается, делается по вашим идеям и предложениям, и наша задача — помочь, чтобы ваши мечты и идеи реализовались", — заявил на встрече Кириенко.

На мероприятии участники рассказали о своём опыте работы над проектами Движения, а также поговорили со спикерами об их опыте работы и попросили дать советы для реализации своих идей.

Перед сегодняшним съездом был окончательно сформирован Федеральный "Совет Первых" — главный орган детского самоуправления в движении. 28 января лидеры региональных советов из 86 регионов России выбрали председателя, которым стала опытный координатор региональной команды Всероссийского конкурса "Большая перемена" Полина Атаева.