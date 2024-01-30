Участники "Совета Первых" обсудили план работы над проектами на 2024 год
Участники "Совета Первых" встретились с Сергеем Кириенко. Фото © "Движение первых"
На съезде "Движения Первых" участники федерального "Совета Первых" встретились с первым заместителем руководителя администрации президента Сергеем Кириенко и руководителем Федерального агентства по делам молодёжи Ксенией Разуваевой. Они обсудили планы на год, а также поговорили об уже выполненных задачах.
Участники "Совета Первых" встретились с Сергеем Кириенко. Фото © "Движение первых"
"Владимир Путин сказал, что такая большая общероссийская детская организация как "Движение Первых" не может делаться взрослыми для детей, она не будет работать. Можно делать только вместе. При этом всё, что делается, делается по вашим идеям и предложениям, и наша задача — помочь, чтобы ваши мечты и идеи реализовались", — заявил на встрече Кириенко.
На мероприятии участники рассказали о своём опыте работы над проектами Движения, а также поговорили со спикерами об их опыте работы и попросили дать советы для реализации своих идей.
Перед сегодняшним съездом был окончательно сформирован Федеральный "Совет Первых" — главный орган детского самоуправления в движении. 28 января лидеры региональных советов из 86 регионов России выбрали председателя, которым стала опытный координатор региональной команды Всероссийского конкурса "Большая перемена" Полина Атаева.
Ранее Лайф сообщал, что в Москве на на выставке "Россия" на ВДНХ стартовал второй съезд общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение Первых". Он продлится до 1 февраля. В рамках мероприятия будут проводиться стратегические сессии, мастер-классы, панельные дискуссии, мотивационные встречи и экскурсии по павильонам выставки-форума "Россия". Уже зарегистрировались более 3 тысяч детей, родителей и наставников со всех регионов страны.