Путин согласился подумать о возвращении экспертизы учебников в ведение РАН
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Президент Владимир Путин согласился с возможностью возвращения функций по экспертизе школьных учебников Российской академии наук. Речь об этом зашла на встрече российского лидера с президентом РАН Геннадием Красниковым. Он сообщил, что такие полномочия забрали у его ведомства в 2018 году, и предложил пересмотреть этот вопрос, поскольку академия наук — главное экспертное сообщество страны.
Путин согласился с доводами собеседника и даже признался, что считает сложившуюся ситуацию странной.
"Конечно, надо с коллегами обсуждать", — утвердительно кивнул президент.
Напомним, российские школы уже получили сотни тысяч учебников по истории нового образца. Как рассказывал Владимир Мединский, в новом издании переписаны разделы о 1970-х, 1980-х, 1990-х и 2000-х годах, а также включена часть истории с 2014-го по нынешний год. Как объяснил президент России Владимир Путин, такой учебник по истории был необходим в целях унификации, так как ранее существовали десятки пособий, в том числе с искажениями.