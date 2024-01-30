Путин согласился подумать о возвращении экспертизы учебников в ведение РАН

Президент Владимир Путин согласился с возможностью возвращения функций по экспертизе школьных учебников Российской академии наук. Речь об этом зашла на встрече российского лидера с президентом РАН Геннадием Красниковым. Он сообщил, что такие полномочия забрали у его ведомства в 2018 году, и предложил пересмотреть этот вопрос, поскольку академия наук — главное экспертное сообщество страны.