Путин объяснил появление в России нового учебника по истории

Новый учебник по истории был необходим в целях унификации, так как ранее существовали десятки пособий, в том числе с искажениями. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совмещённой прямой линии и пресс-конференции.

Путин объяснил появление нового учебника по истории необходимостью унификации. Видео © LIFE

"Нам нужна фундаментальная государственная версия [учебника]... Как известно, сегодня — ребёнок, а завтра — гражданин. Мне известно, что вопросы возникают и даже критика. Нормальное дело. Пускай научное сообщество, педагогическое вместе с родительской общественностью думают над этим, развивают, вносят какие-то изменения", — сказал глава государства.