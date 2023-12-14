Путин объяснил появление в России нового учебника по истории
Путин объяснил появление нового учебника по истории необходимостью унификации
Новый учебник по истории был необходим в целях унификации, так как ранее существовали десятки пособий, в том числе с искажениями. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совмещённой прямой линии и пресс-конференции.
Путин объяснил появление нового учебника по истории необходимостью унификации. Видео © LIFE
"Нам нужна фундаментальная государственная версия [учебника]... Как известно, сегодня — ребёнок, а завтра — гражданин. Мне известно, что вопросы возникают и даже критика. Нормальное дело. Пускай научное сообщество, педагогическое вместе с родительской общественностью думают над этим, развивают, вносят какие-то изменения", — сказал глава государства.
Российский лидер отметил, что изменения должны вноситься с реалиями сегодняшнего дня и с учётом ряда сложностей исторического характера, так как у нашей страны, как и у других, "проблем хватало". Однако важно, чтобы учебник был правдивым и не обслуживал чьих-то интересов.
Напомним, российские школы уже получили сотни тысяч учебников по истории нового образца. Как отмечал помощник президента России Владимир Мединский, в новом издании переписаны разделы о 1970-х, 1980-х, 1990-х и 2000-х годах, а также включена часть истории с 2014-го по нынешний год. По его словам, критикуют новый учебник те, кто не согласен с нынешним политическим курсом.
LIFE / Павел Баранов