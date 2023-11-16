Мединский считает, что новый учебник истории критикуют только несогласные с политическим курсом
Мединский: Новый учебник истории отражает государственную политику
Новый учебник по истории для старшеклассников является отражением государственной политики, а критикам пособия не нравится не его содержание, а сам подход к изложению. Таким мнением поделился помощник президента, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. Он, кстати, также является одним из авторов учебника.
"Основная критика в Интернете исходит от тех, кому в принципе не нравится то, что сейчас в нашей стране происходит. Критикуют не за то, что в учебнике есть: ошибок, как ни искали все эти критики, так и не нашли. Критикуют за то, чего в учебнике нет. Нет нужных им подач и оценок", — сказал Мединский в беседе с РБК.
Он также назвал несостоятельными высказывания о том, что новый учебник якобы состоит из пропаганды, а к истории вообще не имеет никакого отношения. Как подчеркнул Мединский, даже важные памятники истории, такие как "Повесть временных лет" или "История государства Российского", составлялись с учётом политических интересов тех, кто правил в те годы. Кроме того, он добавил, что новый учебник патриотичен и содержателен, подчеркнув, что возмущаются лишь те, кто в принципе недоволен российской властью и происходящим в стране.
Ранее Лайф сообщал, что в российские школы поставили более 755 тысяч экземпляров учебников по истории нового образца. Как рассказывал Мединский, создатели пособия переписали разделы о 1970-х, 1980-х, 1990-х и 2000-х годах, а также включили раздел с 2014 года по нынешний год, в том числе описывающий спецоперацию на Украине и её героев.
ТАСС / Сергей Карпухин