Мединский считает, что новый учебник истории критикуют только несогласные с политическим курсом

Новый учебник по истории для старшеклассников является отражением государственной политики, а критикам пособия не нравится не его содержание, а сам подход к изложению. Таким мнением поделился помощник президента, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. Он, кстати, также является одним из авторов учебника.

"Основная критика в Интернете исходит от тех, кому в принципе не нравится то, что сейчас в нашей стране происходит. Критикуют не за то, что в учебнике есть: ошибок, как ни искали все эти критики, так и не нашли. Критикуют за то, чего в учебнике нет. Нет нужных им подач и оценок", — сказал Мединский в беседе с РБК.