Мединский объяснил, почему в новый учебник истории решили добавить главу об СВО, которая ещё идёт

Помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский стал гостем нового выпуска передачи "Дайте сказать". В ходе беседы он раскрыл, как пришла идея создать новый учебник истории и не рано ли вставлять в учебное пособие главу о специальной военной операции.

По мнению Мединского, изобилие учебников до добра не доводит. В новом пособии авторы попытались не столько переосмыслить какие-то исторические события, сколько добавили больше информации.

Помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский — о новом учебнике истории. Видео © Rutube / "Дайте сказать"

"Мы убрали всякую статистику, общие вопросы, избыточность каких-то комментариев. В учебнике стало просто больше информации, больше смыслов, он стал интереснее, там иллюстрации стали интереснее, сама структура немного поменялась. Просто больше подробнее, лучше. Ну, конечно, какие-то акценты меняются. Постарались уйти от всего, что можно трактовать как несправедливое очернение нашего прошлого", — отметил он.

Помощник президента также ответил на вопрос, не рано ли вставлять в учебник главы про СВО. Он рассказал о разных подходах в этом вопросе, добавив, что учёные настояли на том, что изучать историю стоит по советскому стандарту, то есть в учебнике должны быть описаны события до момента сдачи в типографии.

"Так всегда было в СССР, так было в новейшей России. И вот этот так называемый историко-культурный стандарт продолжает действовать и сейчас. Поэтому, хотим мы этого или не хотим, но СВО в этот стандарт попадает. Мы побольше рассказали о причинах СВО, предпосылках, международной ситуации вокруг этих событий. Понятно, что собственно ход боевых действий будет потом описываться, когда будут правильно расставлены все акценты и будет открыто больше информации", — добавил Мединский.