Мединский объяснил, почему в новый учебник истории решили добавить главу об СВО, которая ещё идёт
Мединский: В новом учебнике истории рассказано о предпосылках СВО
Помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский стал гостем нового выпуска передачи "Дайте сказать". В ходе беседы он раскрыл, как пришла идея создать новый учебник истории и не рано ли вставлять в учебное пособие главу о специальной военной операции.
По мнению Мединского, изобилие учебников до добра не доводит. В новом пособии авторы попытались не столько переосмыслить какие-то исторические события, сколько добавили больше информации.
Помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский — о новом учебнике истории. Видео © Rutube / "Дайте сказать"
"Мы убрали всякую статистику, общие вопросы, избыточность каких-то комментариев. В учебнике стало просто больше информации, больше смыслов, он стал интереснее, там иллюстрации стали интереснее, сама структура немного поменялась. Просто больше подробнее, лучше. Ну, конечно, какие-то акценты меняются. Постарались уйти от всего, что можно трактовать как несправедливое очернение нашего прошлого", — отметил он.
Помощник президента также ответил на вопрос, не рано ли вставлять в учебник главы про СВО. Он рассказал о разных подходах в этом вопросе, добавив, что учёные настояли на том, что изучать историю стоит по советскому стандарту, то есть в учебнике должны быть описаны события до момента сдачи в типографии.
"Так всегда было в СССР, так было в новейшей России. И вот этот так называемый историко-культурный стандарт продолжает действовать и сейчас. Поэтому, хотим мы этого или не хотим, но СВО в этот стандарт попадает. Мы побольше рассказали о причинах СВО, предпосылках, международной ситуации вокруг этих событий. Понятно, что собственно ход боевых действий будет потом описываться, когда будут правильно расставлены все акценты и будет открыто больше информации", — добавил Мединский.
Полный выпуск "Дайте сказать" с Мединским смотрите здесь.
Напомним, российские школы уже получили сотни тысяч учебников по истории нового образца. Как рассказывал Владимир Мединский, в новом издании переписаны разделы о 1970-х, 1980-х, 1990-х и 2000-х годах, а также включена часть истории с 2014-го по нынешний год. Как объяснил президент России Владимир Путин, такой учебник по истории был необходим в целях унификации, так как ранее существовали десятки пособий, в том числе с искажениями.