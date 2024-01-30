Рэпер Лигалайз избежал наказания за дискредитацию армии в мерзком клипе против СВО

Рэпер Лигалайз (Андрей Меньшиков) избежал наказания по статье о дискредитации Вооружённых сил России. Бутырский суд Москвы прекратил его в связи с истечением срока давности, сказано на сайте инстанции.

Напомним, поводом для судебного преследования стал клип рэпера на трек "Мир! Вашему! Дому!", который вышел на YouTube летом 2023 года. Общественники заявили, что текст и мерзкое видео "дискредитируют спецоперацию". После этого Лигалайз покинул Россию. Но тёплым приём за рубежом для него не стал — рэпера не пустили на борт польской авиакомпании из-за паспорта гражданина России.