Рэпер Лигалайз избежал наказания за дискредитацию армии в мерзком клипе против СВО
Бутырский суд Москвы прекратил дело против Лигалайза о дискредитации Армии РФ
Лигалайз (Андрей Меньшиков). Обложка © VK / mc_ligalize / Павел Галактионов
Рэпер Лигалайз (Андрей Меньшиков) избежал наказания по статье о дискредитации Вооружённых сил России. Бутырский суд Москвы прекратил его в связи с истечением срока давности, сказано на сайте инстанции.
"Дело по статье КоАП РФ 20.3.3, ч. 1, прекращено 29.01.2024. Основание решения суда — истечение сроков давности (п.6 ч.1 ст.24.5 КоАП РФ)", — говорится в базе данных суда.
Напомним, поводом для судебного преследования стал клип рэпера на трек "Мир! Вашему! Дому!", который вышел на YouTube летом 2023 года. Общественники заявили, что текст и мерзкое видео "дискредитируют спецоперацию". После этого Лигалайз покинул Россию. Но тёплым приём за рубежом для него не стал — рэпера не пустили на борт польской авиакомпании из-за паспорта гражданина России.