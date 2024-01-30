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30 января, 10:40

Рэпер Лигалайз избежал наказания за дискредитацию армии в мерзком клипе против СВО

Бутырский суд Москвы прекратил дело против Лигалайза о дискредитации Армии РФ

Лигалайз (Андрей Меньшиков). Обложка © VK / mc_ligalize / Павел Галактионов

Лигалайз (Андрей Меньшиков). Обложка © VK / mc_ligalize / Павел Галактионов

Рэпер Лигалайз (Андрей Меньшиков) избежал наказания по статье о дискредитации Вооружённых сил России. Бутырский суд Москвы прекратил его в связи с истечением срока давности, сказано на сайте инстанции.

"Дело по статье КоАП РФ 20.3.3, ч. 1, прекращено 29.01.2024. Основание решения суда — истечение сроков давности (п.6 ч.1 ст.24.5 КоАП РФ)", — говорится в базе данных суда.

"Предателей не любят нигде": В Госдуме оценили "уехавших страдальцев" вроде рэпера Лигалайза
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Напомним, поводом для судебного преследования стал клип рэпера на трек "Мир! Вашему! Дому!", который вышел на YouTube летом 2023 года. Общественники заявили, что текст и мерзкое видео "дискредитируют спецоперацию". После этого Лигалайз покинул Россию. Но тёплым приём за рубежом для него не стал — рэпера не пустили на борт польской авиакомпании из-за паспорта гражданина России.

Андрей Бражников
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