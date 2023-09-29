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Регион
Опубликовано 29 сентября 2023, 17:45

В Госдуме оценили "уехавших страдальцев" вроде рэпера Лигалайза

Депутат Хамитов предложил лишать гражданства артистов вроде Лигалайза

Депутат Госдумы Амир Хамитов в ситуации с рэпером Лигалайзом (настоящее имя Андрей Меньшиков) вспомнил поговорку: "С такими друзьями и врагов не надо". Парламентарий предложил лишать гражданства таких артистов, которые, моментально забыв, кому обязаны популярностью и благосостоянием, поливают Россию грязью, сидя за границей.

"Если самому этому рэперу нравится терпеть унижения из-за своего паспорта, это его личное дело, каких только извращений не существует. Но какое он имеет право поливать грязью свою страну? Кем и где бы он был, если бы не Россия? И чего стоят его слова о "готовности нести ответственность", если сам он позорно бежал из своей страны, поджав хвост?" задался парламентарий вопросом.

Хамитов считает, что таких "лигалайзов" нужно лишать гражданства РФ, поскольку их продолжают ассоциировать с российской культурой, несмотря на то что они сбежали из страны, моментально забыв, кому обязаны популярностью и материальным благосостоянием.

"Очевидно, они рассчитывают монетизировать статус страдальцев в других странах. Но забывают, что предателей не любят нигде. И те, кто иногда подбрасывает крошки с барского стола за нужные им сегодня песенки, вряд ли захотят пожизненно содержать тех, кто при первых же трудностях переметнётся на другую сторону", — отметил собеседник Лайфа.

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Напомним, рэпера Лигалайза не пустили на борт польской авиакомпании из-за паспорта гражданина России. Абсурдные санкции стоили ему отмены концерта — артист планировал вылететь из Казахстана в Будву, чтобы выступить перед поклонниками. Но Лигалайз, судя по его посту в соцсетях, не против таких унижений.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Ольга Годуненко
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