Польская авиакомпания вытерла ноги о рэпера Лигалайза из-за русского паспорта, но тот не против
Рэпера Лигалайза сняли с рейса польской авиакомпании из-за российского паспорта
Рэпера Лигалайза (настоящее имя Андрей Меньшиков) не пустили на борт польской авиакомпании из-за паспорта гражданина России. Об этом он сам рассказал подписчикам в соцсетях. Абсурдные санкции стоили ему отмены концерта — артист планировал вылететь из Казахстана в черногорскую Будву, чтобы выступить перед поклонниками, но сам Лигалайз, судя по его посту в "Инстаграме"*, не против.
"Никакого негатива по отношению к решению авиаперевозчика не испытываю. Готов нести ответственность за чудовищные преступления, которые совершает моя страна", — написал он.
Напомним, что после начала СВО рэпер Лигалайз выпустил русофобский клип с признаками экстремизма, после чего покинул Россию. А вот тиктокер Даня Милохин ненадолго прилетел на родину после скандалов с гимном Украины и тюрьмой, но затем вновь экстренно покинул страну. Многие уверены, что тиктокер испугался призывов руководителя Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной забрать его в армию.
* Cоцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.
ТАСС / Владимир Гердо