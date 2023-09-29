Польская авиакомпания вытерла ноги о рэпера Лигалайза из-за русского паспорта, но тот не против

Рэпера Лигалайза (настоящее имя Андрей Меньшиков) не пустили на борт польской авиакомпании из-за паспорта гражданина России. Об этом он сам рассказал подписчикам в соцсетях. Абсурдные санкции стоили ему отмены концерта — артист планировал вылететь из Казахстана в черногорскую Будву, чтобы выступить перед поклонниками, но сам Лигалайз, судя по его посту в "Инстаграме"*, не против.