Регион

Уведомления отключены

29 сентября, 10:02

Польская авиакомпания вытерла ноги о рэпера Лигалайза из-за русского паспорта, но тот не против

Рэпера Лигалайза сняли с рейса польской авиакомпании из-за российского паспорта

Рэпера Лигалайза (настоящее имя Андрей Меньшиков) не пустили на борт польской авиакомпании из-за паспорта гражданина России. Об этом он сам рассказал подписчикам в соцсетях. Абсурдные санкции стоили ему отмены концерта — артист планировал вылететь из Казахстана в черногорскую Будву, чтобы выступить перед поклонниками, но сам Лигалайз, судя по его посту в "Инстаграме"*, не против.

"Никакого негатива по отношению к решению авиаперевозчика не испытываю. Готов нести ответственность за чудовищные преступления, которые совершает моя страна", написал он.

Ради чего рэпер Лигалайз раскручивал в России русофобию и чем это для него закончилось

Ради чего рэпер Лигалайз раскручивал в России русофобию и чем это для него закончилось

Напомним, что после начала СВО рэпер Лигалайз выпустил русофобский клип с признаками экстремизма, после чего покинул Россию. А вот тиктокер Даня Милохин ненадолго прилетел на родину после скандалов с гимном Украины и тюрьмой, но затем вновь экстренно покинул страну. Многие уверены, что тиктокер испугался призывов руководителя Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной забрать его в армию.

* Cоцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.

Обложка ©

ТАСС / Владимир Гердо

Марина Калегина
  • Новости
  • Польша
  • Знаменитости
  • Политика
  • Общество
  • Поп-культура и Развлечения

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров