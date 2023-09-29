Милонов назвал рэпера Лигалайза, прогнувшегося под поляков, примером абсолютного говна

Рэпер Лигалайз — типичный пример абсолютного говна, абсолютной бездарности, которые если и делают карьеру, то только на каких-то антироссийских писках. То, что его обозначили в качестве использованного презерватива, наверное, отражает статус рэпера Лигалайза. И, соответственно, он должен последовать туда же, куда следуют подобные изделия