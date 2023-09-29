Милонов назвал рэпера Лигалайза, прогнувшегося под поляков, примером абсолютного говна
Милонов: Рэпер Лигалайз — типичный пример абсолютной бездарности
Рэпер Лигалайз и депутат Госдумы Виталий Милонов. Фото © LIFE / Дмитрий Киселёв, © t.me / govoritmilonov
Депутат Госдумы Виталий Милонов жёстко прошёлся по рэперу Лигалайзу (настоящее имя — Андрей Меньшиков), которого обрадовали унижения по национальному признаку от польской авиакомпании. Милонов назвал музыканта примером абсолютного говна и бездарности.
Рэпер Лигалайз — типичный пример абсолютного говна, абсолютной бездарности, которые если и делают карьеру, то только на каких-то антироссийских писках. То, что его обозначили в качестве использованного презерватива, наверное, отражает статус рэпера Лигалайза. И, соответственно, он должен последовать туда же, куда следуют подобные изделия
Напомним, рэпера Лигалайза не пустили на борт польской авиакомпании из-за паспорта гражданина России. Абсурдные санкции стоили ему отмены концерта: артист планировал вылететь из Казахстана в черногорскую Будву, чтобы выступить перед поклонниками. Но сам Лигалайз, судя по его посту в соцсетях, не против таких унижений.