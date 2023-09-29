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Опубликовано 29 сентября 2023, 17:35

Милонов назвал рэпера Лигалайза, прогнувшегося под поляков, примером абсолютного говна

Милонов: Рэпер Лигалайз — типичный пример абсолютной бездарности

Рэпер Лигалайз и депутат Госдумы Виталий Милонов. Фото © LIFE / Дмитрий Киселёв, © t.me / govoritmilonov

Рэпер Лигалайз и депутат Госдумы Виталий Милонов. Фото © LIFE / Дмитрий Киселёв, © t.me / govoritmilonov

Депутат Госдумы Виталий Милонов жёстко прошёлся по рэперу Лигалайзу (настоящее имя — Андрей Меньшиков), которого обрадовали унижения по национальному признаку от польской авиакомпании. Милонов назвал музыканта примером абсолютного говна и бездарности.

Рэпер Лигалайз — типичный пример абсолютного говна, абсолютной бездарности, которые если и делают карьеру, то только на каких-то антироссийских писках. То, что его обозначили в качестве использованного презерватива, наверное, отражает статус рэпера Лигалайза. И, соответственно, он должен последовать туда же, куда следуют подобные изделия

Виталий Милонов

Депутат Госдумы

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Ради чего рэпер Лигалайз раскручивал в России русофобию и чем это для него закончилось

Напомним, рэпера Лигалайза не пустили на борт польской авиакомпании из-за паспорта гражданина России. Абсурдные санкции стоили ему отмены концерта: артист планировал вылететь из Казахстана в черногорскую Будву, чтобы выступить перед поклонниками. Но сам Лигалайз, судя по его посту в соцсетях, не против таких унижений.

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Ольга Годуненко
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