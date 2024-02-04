Как понять, что на вас наложили порчу: Игнорировать эти 5 сигналов опасно для жизни

Порча — это очень страшно. Так называется мощное "магическое" воздействие на человека, цель которого — принести ему страдания. Из-за неё под откос пойдут все направления жизни жертвы. Появятся проблемы с физическим, психологическим здоровьем, разорится бизнес, возникнут ссоры с членами семьи. По каким признакам можно определить, что против вас была задействована мощная магическая программа, и вовремя вмешаться?

1. Резко возникли проблемы в одной из сфер жизни

Признаки порчи можно заметить, просто наблюдая за собой. Фото © Shutterstock

На то, что на вас наложили порчу, указывают внезапно возникшие проблемы, которые бьют по конкретному направлению жизни. Например, когда уволили с работы или успешный бизнес начал приносить убыток.

Отличить порчу от чёрной полосы можно именно по резкой смене положения дел с хорошего на плохое. Если в жизни всё складывалось неудачно всегда, то проблема, скорее всего, в вас, а не в "магическом" вмешательстве.

2. Аномально высокий уровень тревоги и беспокойства

Если вы не привыкли паниковать, беспокоиться и переживать, а потом вдруг регулярно начали сталкиваться с тревогой, то нужно проанализировать, обоснованны ли ваши страхи. Если, условно, предстоят важная встреча или переговоры, то волноваться — нормально. Однако если объективных причин для тревоги нет, но она всё равно регулярно возникает, то замешаны магические силы.

3. Постоянная рассеянность

Какие признаки порчи указывают на то, что обращаться к экстрасенсу нужно как можно скорее? Фото © Shutterstock

Мощные тёмные маги могут влиять даже на работоспособность человека. Если раньше удавалось выполнять много дел, долго и сосредоточенно работать, но теперь сфокусироваться сложно, то это может быть не просто так. Если рассеянность сохраняется несколько дней, то нужно задуматься, а не сглазил ли вас кто.

4. Сложности с коммуникацией

Могущественные гадалки с помощью порчи могут влиять даже на интеллектуальные способности жертвы. У людей, подвергнутых мистическому воздействию, могут снизиться умственные способности. Им будет тяжело воспринимать мысли, которые говорят другие люди. Они не смогут формулировать предложения, а словарный запас станет скуднее. В целом будет казаться, что такой человек резко стал чуть глупее.

5. Чрезмерно агрессивное поведение без явной причины

Если заметили опасные для окружающих признаки сглаза, то дела плохи. Фото © Shutterstock

На наличие порчи указывает аномально грубое поведение человека в отношении своих близких и друзей. Если из-за мелочей, которые раньше не вызывали ярких эмоций, случаются вспышки агрессии — это признак вмешательства извне.

Как снять порчу?

Даже если не верите в то, что какие-либо негативные магические программы существуют, при обнаружении более одного из признаков всё равно обратитесь к экстрасенсу или гадалке. Можно также сходить в церковь и поговорить с батюшкой. При обнаружении признаков порчи медлить с решением проблемы нельзя. Многие эзотерики считают, что если вовремя не обратиться к ним, то магическая программа может полностью поглотить и разрушить жизнь человека.