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Лунный календарь на февраль 2024: Все благоприятные и опасные дни месяца

Луна — самое близкое к Земле небесное тело, и его влияние на человека сложно переоценить. Лунный календарь на февраль подскажет, когда в этом месяце новолуние и полнолуние, поможет спланировать важные дела и поездки. Подробности читайте на Life.ru.

1 февраля, 16:30
Календарь фаз Луны в феврале 2024 года. Фото © Shutterstock.com

Календарь фаз Луны в феврале 2024 года. Фото © Shutterstock.com

Какими бывают фазы Луны?

Фазы Луны зависят от положения небесного тела относительно Солнца и Земли. В основе процесса — изменение уровня освещённости поверхности Луны, которое в свою очередь влияет на её видимость на небосводе.

  • Новолуние: Луна не видна, поскольку её сторона, обращённая к Земле, не освещена Солнцем.
  • Молодая луна: Видна тонкой полоской на западе, сразу после заката Солнца.
  • Первая четверть: Луна видна в полдень и до полуночи, её правая половина освещена.
  • Гиббозит: Луна видна в полдень и до рассвета, ее правая половина освещена.
  • Полнолуние: Луна видна всю ночь, её поверхность полностью освещена Солнцем.
  • Убывающая Луна: видна в полночь и до полудня, её левая половина освещена.
  • Последняя четверть: Луна видна в полночь и до рассвета, её левая половина освещена.
  • Старая Луна: Видна тонкой полоской на востоке, сразу перед рассветом.

Зачем нужно знать, какая лунная фаза сегодня?

Знание фаз луны может быть полезно и интересно по нескольким причинам:

  1. Навигация. Фазы луны могут помочь ориентироваться в космическом пространстве, особенно в отсутствие других ориентиров. Например, моряки использовали фазы луны для навигации на открытом море.
  2. Сельское хозяйство. Фазы луны могут влиять на рост и развитие растений, поэтому знание фаз луны может помочь садоводам и фермерам определить оптимальное время для посева, удобрения и сбора урожая.
  3. Астрономия. Фазы луны являются важным индикатором для астрономов, которые могут использовать их для планирования своих наблюдений и исследований.
  4. Культура. Луна является объектом мифологии и культуры многих народов, поэтому знание фаз луны может помочь понять исторические и культурные контексты различных обрядов и традиций.
  5. Хобби. Многие люди увлекаются астрономией и наблюдением за небесными телами, поэтому знание фаз луны может помочь им планировать свои наблюдения и получать больше удовольствия от этого хобби.

Лунный календарь на февраль 2024 года

В феврале 2024 года фазы Луны распределятся следующим образом:

Календарь фаз Луны в феврале 2024 года. Инфографика © LIFE

Календарь фаз Луны в феврале 2024 года. Инфографика © LIFE

  • С 1 по 9 февраля — убывающая Луна
  • 10 февраля — новолуние
  • С 11 по 23 февраля — растущая Луна
  • 24 февраля — полнолуние
  • c 25 по 29 февраля — убывающая Луна.

Увлекательно и просто о фазах Луны. Лекция астронома Ивана Панченко. Видео © YouTube/ Дети и Наука

Новолуние в феврале 2024 года

В заключительный зимний месяц новолуние выпадает на 10 февраля, но с астрономической точки зрения эта лунная фаза длится три дня: день перед новолунием, само новолуние и следующий день после него. Не забывайте, что период новолуния — это не лучшее время для начала новых проектов, крупных покупок и инвестиций. Новые знакомства не сулят пользы, а шумные мероприятия не принесут никакого удовольствия. Молодая Луна — это время для личного развития и обращения к своим внутренним потребностям. Лучше провести это время в одиночестве, заняться своей красотой и здоровьем.

Благоприятные дела в новолуние

  • Планирование. Если начинать новые дела в новолуние — не лучшая идея, то планировать — другое дело. Это время, когда можно задуматься о будущих планах и целях, а также разработать стратегии для их достижения.
  • Медитация и визуализация. Новолуние — отличное время для погружения в себя, ритуалов, направленных на достижение значимых целей и составления карт желаний.
  • Очищение. Новолуние может быть хорошим временем для очищения своего дома или рабочего пространства, а также для очищения своего тела и души.
  • Работа с энергией. Некоторые люди считают, что новолуние — это время для работы с энергией, например для зарядки кристаллов или проведения ритуалов. Важно помнить, что каждый человек индивидуален и что для каждого человека благоприятные дела в новолуние могут отличаться.

Неблагоприятные дела в новолуние

  • Начало новых дел и проектов. Новолуние не подходит для старта, так как сил в организме слишком мало.
  • Покупка вещей. Некоторые люди считают, что новолуние не является благоприятным временем для покупки вещей, так как это может привести к неудачам и потерям.
  • В новолуние велик риск опозданий, срывов планов и рабочих встреч.
  • В личном плане велика вероятность столкнуться с обманом.
В новолуние многие рабочие дела идут со скрипом. Фото © Shutterstock.com

В новолуние многие рабочие дела идут со скрипом. Фото © Shutterstock.com

Полнолуние в феврале 2024

Полнолуние — мощнейший день в лунном цикле, когда концентрация энергии достигает своего пика. Она может быть направлена в любую сферу жизни, поэтому не воспользоваться моментом будет просто непростительно. Полнолуние идеально подходит для реализации крупных проектов и стремления к новым высотам, однако этот день требует особого подхода и активной деятельности. Будете сидеть сложа руки — Луна вам этого не простит. Полнолуние в феврале выпадает на 24-е число, это суббота. Постарайтесь запомнить эту дату.

Благоприятные дела в период полнолуния

  • Полнолуние подходит для реализации новых проектов. Этот период положительно скажется на любых рабочих делах, поэтому самое время брать быка за рога.
  • Инвестиции будут прибыльными, а покупки — удачными, поэтому все денежные вопросы откладываем до полнолуния.
  • Идеальный период для общения, завязывания как деловых связей, так и романтических знакомств.
  • Зарядка энергией кристаллов и амулетов. Полнолуние считается временем, когда энергия на Земле наивысшая, поэтому это может быть благоприятным временем для зарядки энергией кристаллов и амулетов.

Как полнолуние влияет на нас? Индийский йогин и мистик Садхгуру рассказывает о значимости этого дня и его влиянии на человека. Видео © YouTube/ Садхгуру — официальный канал на русском

Неблагоприятные дела для полнолуния

  • Хирургические операции лучше перенести на другое время. Полнолуние может увеличить кровотечение и затруднить процесс восстановления.
  • По той же причине не рекомендуется делать косметологические процедуры, которые вызывают повреждения кожи: пилинги, чистки, депиляцию.
  • Полнолуние может подкинуть неприятные сюрпризы путешественникам. То есть планировать в этот день поездку можно, собирать чемоданы — тоже, а вот выезжать на вокзал или в аэропорт не рекомендуется: в лучшем случае вы опоздаете из-за пробок.

Все благоприятные дни февраля 2024 года по лунному календарю

  • 1-е, 6-е,7-е, 8-е, 21-е, 23-е, 24-е, 25-е и 26-е дни месяца будут благоприятными для начала новых дел и проектов.
  • 2-е, 7-е, 12-е, 17-е, 22-е и 27-е дни месяца считаются подходящими для проведения важных переговоров и заключения сделок.
  • 3-е, 8-е, 13-е и 18-е будут благоприятными для поездок и путешествий.
  • 4-е, 9-е, 14-е, 19-е — эти дни считаются удачными для хирургических операций и медицинских процедур.
  • 5-е, 10-е, 15-е, 20-е и 25-е дни месяца — эти дни считаются благоприятными для начала новых отношений и романтических свиданий.
Чтобы волосы росли быстрее, стричься нужно на растущую Луну. Фото © freepik

Чтобы волосы росли быстрее, стричься нужно на растущую Луну. Фото © freepik

Неблагоприятные и опасные дни февраля 2024 года по лунному календарю

  • 4-й, 9-й, 10-й,11-й, 12-й, 14-й, 19-й — эти дни считаются неблагоприятными для начала новых дел и проектов.
  • 5-й, 10-й, 15-й, 20-й и 25-й дни месяца будут не сулят успеха в проведении важных переговоров и заключении сделок.
  • 6-й, 11-й, 16-й, 21-й, 24-й и 26-й дни месяца неблагоприятны для поездок и путешествий.
  • 7-й, 12-й, 17-й, 22-й и 27-й дни в феврале не годятся для хирургических операций и медицинских процедур.
  • 8-й, 13-й, 18-й, 23-й и 28-й дни месяца будут сложными для тех, кто ищет романтики.

Благоприятные дни для стрижки в феврале 2024 года

Ещё в древности наши предки верили, что луна влияет на различные аспекты жизни, включая рост волос и ногтей. Считалось, что, если стричь волосы на растущую луну, они будут расти быстрее и сильнее. В некоторых культурах до сих пор сильно поверье, что растущая Луна символизирует новое начало и возрождение, поэтому стрижка на растущую луну — хороший повод начать что-то новое или изменить свою жизнь. А вот укоротить волосы на убывающую Луну, по мнению древних, было чревато укорочением жизни. Лунные затмения также считались нежелательным временем для стрижки, так как считалось, что человек становится более уязвимым в этот период и может потерять здоровье вместе с волосами.

Верить в это или нет — ваше дело, мы лишь рекомендуем на всякий случай заглянуть в лунный календарь перед походом в салон или парикмахерскую.

Календарь стрижек: благоприятные и неблагоприятные дни для стрижки в феврале 2024 года. Инфографика © LIFЕ

Календарь стрижек: благоприятные и неблагоприятные дни для стрижки в феврале 2024 года. Инфографика © LIFЕ

  • Благоприятные дни для стрижки: 13,14,16,17,18,19,20,21,22 февраля.
  • 15 февраля (растущая Луна в Тельце) — самый удачный день для стрижки.
  • Неблагоприятные дни для стрижки: 1, 2, 3, 4, 5,9,10, 25, 26, 27 февраля.
  • 24 февраля (полнолуние): самый неудачный день для стрижки, подумайте дважды перед записью в салон.
  • Нейтральные дни: 6, 7, 8, 11,12, 28, 29.
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Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина
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