Лунный календарь на февраль 2024: Все благоприятные и опасные дни месяца Луна — самое близкое к Земле небесное тело, и его влияние на человека сложно переоценить. Лунный календарь на февраль подскажет, когда в этом месяце новолуние и полнолуние, поможет спланировать важные дела и поездки. Подробности читайте на Life.ru. 1 февраля, 16:30 Календарь фаз Луны в феврале 2024 года. Фото © Shutterstock.com

Какими бывают фазы Луны?

Фазы Луны зависят от положения небесного тела относительно Солнца и Земли. В основе процесса — изменение уровня освещённости поверхности Луны, которое в свою очередь влияет на её видимость на небосводе.

Новолуние : Луна не видна, поскольку её сторона, обращённая к Земле, не освещена Солнцем.

: Луна не видна, поскольку её сторона, обращённая к Земле, не освещена Солнцем. Молодая луна: Видна тонкой полоской на западе, сразу после заката Солнца.

Видна тонкой полоской на западе, сразу после заката Солнца. Первая четверть : Луна видна в полдень и до полуночи, её правая половина освещена.

: Луна видна в полдень и до полуночи, её правая половина освещена. Гиббозит : Луна видна в полдень и до рассвета, ее правая половина освещена.

: Луна видна в полдень и до рассвета, ее правая половина освещена. Полнолуние : Луна видна всю ночь, её поверхность полностью освещена Солнцем.

: Луна видна всю ночь, её поверхность полностью освещена Солнцем. Убывающая Луна: видна в полночь и до полудня, её левая половина освещена.

видна в полночь и до полудня, её левая половина освещена. Последняя четверть: Луна видна в полночь и до рассвета, её левая половина освещена.

Луна видна в полночь и до рассвета, её левая половина освещена. Старая Луна: Видна тонкой полоской на востоке, сразу перед рассветом.

Зачем нужно знать, какая лунная фаза сегодня?

Знание фаз луны может быть полезно и интересно по нескольким причинам:

Навигация. Фазы луны могут помочь ориентироваться в космическом пространстве, особенно в отсутствие других ориентиров. Например, моряки использовали фазы луны для навигации на открытом море. Сельское хозяйство. Фазы луны могут влиять на рост и развитие растений, поэтому знание фаз луны может помочь садоводам и фермерам определить оптимальное время для посева, удобрения и сбора урожая. Астрономия. Фазы луны являются важным индикатором для астрономов, которые могут использовать их для планирования своих наблюдений и исследований. Культура. Луна является объектом мифологии и культуры многих народов, поэтому знание фаз луны может помочь понять исторические и культурные контексты различных обрядов и традиций. Хобби. Многие люди увлекаются астрономией и наблюдением за небесными телами, поэтому знание фаз луны может помочь им планировать свои наблюдения и получать больше удовольствия от этого хобби.

Лунный календарь на февраль 2024 года

В феврале 2024 года фазы Луны распределятся следующим образом:

Календарь фаз Луны в феврале 2024 года. Инфографика © LIFE

С 1 по 9 февраля — убывающая Луна

10 февраля — новолуние

С 11 по 23 февраля — растущая Луна

24 февраля — полнолуние

c 25 по 29 февраля — убывающая Луна.

Увлекательно и просто о фазах Луны. Лекция астронома Ивана Панченко. Видео © YouTube/ Дети и Наука

Новолуние в феврале 2024 года

В заключительный зимний месяц новолуние выпадает на 10 февраля, но с астрономической точки зрения эта лунная фаза длится три дня: день перед новолунием, само новолуние и следующий день после него. Не забывайте, что период новолуния — это не лучшее время для начала новых проектов, крупных покупок и инвестиций. Новые знакомства не сулят пользы, а шумные мероприятия не принесут никакого удовольствия. Молодая Луна — это время для личного развития и обращения к своим внутренним потребностям. Лучше провести это время в одиночестве, заняться своей красотой и здоровьем.

Благоприятные дела в новолуние

Планирование. Если начинать новые дела в новолуние — не лучшая идея, то планировать — другое дело. Это время, когда можно задуматься о будущих планах и целях, а также разработать стратегии для их достижения.

Если начинать новые дела в новолуние — не лучшая идея, то планировать — другое дело. Это время, когда можно задуматься о будущих планах и целях, а также разработать стратегии для их достижения. Медитация и визуализация. Новолуние — отличное время для погружения в себя, ритуалов, направленных на достижение значимых целей и составления карт желаний.

Новолуние — отличное время для погружения в себя, ритуалов, направленных на достижение значимых целей и составления карт желаний. Очищение . Новолуние может быть хорошим временем для очищения своего дома или рабочего пространства, а также для очищения своего тела и души.

. Новолуние может быть хорошим временем для очищения своего дома или рабочего пространства, а также для очищения своего тела и души. Работа с энергией. Некоторые люди считают, что новолуние — это время для работы с энергией, например для зарядки кристаллов или проведения ритуалов. Важно помнить, что каждый человек индивидуален и что для каждого человека благоприятные дела в новолуние могут отличаться.

Неблагоприятные дела в новолуние

Начало новых дел и проектов. Новолуние не подходит для старта, так как сил в организме слишком мало.

Новолуние не подходит для старта, так как сил в организме слишком мало. Покупка вещей. Некоторые люди считают, что новолуние не является благоприятным временем для покупки вещей, так как это может привести к неудачам и потерям.

Некоторые люди считают, что новолуние не является благоприятным временем для покупки вещей, так как это может привести к неудачам и потерям. В новолуние велик риск опозданий, срывов планов и рабочих встреч .

. В личном плане велика вероятность столкнуться с обманом.

В новолуние многие рабочие дела идут со скрипом. Фото © Shutterstock.com

Полнолуние в феврале 2024

Полнолуние — мощнейший день в лунном цикле, когда концентрация энергии достигает своего пика. Она может быть направлена в любую сферу жизни, поэтому не воспользоваться моментом будет просто непростительно. Полнолуние идеально подходит для реализации крупных проектов и стремления к новым высотам, однако этот день требует особого подхода и активной деятельности. Будете сидеть сложа руки — Луна вам этого не простит. Полнолуние в феврале выпадает на 24-е число, это суббота. Постарайтесь запомнить эту дату.

Благоприятные дела в период полнолуния

Полнолуние подходит для реализации новых проектов . Этот период положительно скажется на любых рабочих делах, поэтому самое время брать быка за рога.

. Этот период положительно скажется на любых рабочих делах, поэтому самое время брать быка за рога. Инвестиции будут прибыльными, а покупки — удачными , поэтому все денежные вопросы откладываем до полнолуния.

, поэтому все денежные вопросы откладываем до полнолуния. Идеальный период для общения , завязывания как деловых связей, так и романтических знакомств.

, завязывания как деловых связей, так и романтических знакомств. Зарядка энергией кристаллов и амулетов. Полнолуние считается временем, когда энергия на Земле наивысшая, поэтому это может быть благоприятным временем для зарядки энергией кристаллов и амулетов.

Как полнолуние влияет на нас? Индийский йогин и мистик Садхгуру рассказывает о значимости этого дня и его влиянии на человека. Видео © YouTube/ Садхгуру — официальный канал на русском

Неблагоприятные дела для полнолуния

Хирургические операции лучше перенести на другое время. Полнолуние может увеличить кровотечение и затруднить процесс восстановления.

лучше перенести на другое время. Полнолуние может увеличить кровотечение и затруднить процесс восстановления. По той же причине не рекомендуется делать косметологические процедуры, которые вызывают повреждения кожи: пилинги, чистки, депиляцию.

которые вызывают повреждения кожи: пилинги, чистки, депиляцию. Полнолуние может подкинуть неприятные сюрпризы путешественникам. То есть планировать в этот день поездку можно, собирать чемоданы — тоже, а вот выезжать на вокзал или в аэропорт не рекомендуется: в лучшем случае вы опоздаете из-за пробок.

Все благоприятные дни февраля 2024 года по лунному календарю

1-е, 6-е,7-е, 8-е, 21-е, 23-е, 24-е, 25-е и 26-е дни месяца будут благоприятными для начала новых дел и проектов.

2-е, 7-е, 12-е, 17-е, 22-е и 27-е дни месяца считаются подходящими для проведения важных переговоров и заключения сделок.

3-е, 8-е, 13-е и 18-е будут благоприятными для поездок и путешествий.

4-е, 9-е, 14-е, 19-е — эти дни считаются удачными для хирургических операций и медицинских процедур.

5-е, 10-е, 15-е, 20-е и 25-е дни месяца — эти дни считаются благоприятными для начала новых отношений и романтических свиданий.

Чтобы волосы росли быстрее, стричься нужно на растущую Луну. Фото © freepik

Неблагоприятные и опасные дни февраля 2024 года по лунному календарю

4-й, 9-й, 10-й,11-й, 12-й, 14-й, 19-й — эти дни считаются неблагоприятными для начала новых дел и проектов.

5-й, 10-й, 15-й, 20-й и 25-й дни месяца будут не сулят успеха в проведении важных переговоров и заключении сделок.

6-й, 11-й, 16-й, 21-й, 24-й и 26-й дни месяца неблагоприятны для поездок и путешествий.

7-й, 12-й, 17-й, 22-й и 27-й дни в феврале не годятся для хирургических операций и медицинских процедур.

8-й, 13-й, 18-й, 23-й и 28-й дни месяца будут сложными для тех, кто ищет романтики.

Благоприятные дни для стрижки в феврале 2024 года

Ещё в древности наши предки верили, что луна влияет на различные аспекты жизни, включая рост волос и ногтей. Считалось, что, если стричь волосы на растущую луну, они будут расти быстрее и сильнее. В некоторых культурах до сих пор сильно поверье, что растущая Луна символизирует новое начало и возрождение, поэтому стрижка на растущую луну — хороший повод начать что-то новое или изменить свою жизнь. А вот укоротить волосы на убывающую Луну, по мнению древних, было чревато укорочением жизни. Лунные затмения также считались нежелательным временем для стрижки, так как считалось, что человек становится более уязвимым в этот период и может потерять здоровье вместе с волосами.

Верить в это или нет — ваше дело, мы лишь рекомендуем на всякий случай заглянуть в лунный календарь перед походом в салон или парикмахерскую.

Календарь стрижек: благоприятные и неблагоприятные дни для стрижки в феврале 2024 года. Инфографика © LIFЕ

Благоприятные дни для стрижки: 13,14,16,17,18,19,20,21,22 февраля.

13,14,16,17,18,19,20,21,22 февраля. 15 февраля (растущая Луна в Тельце) — самый удачный день для стрижки.

Неблагоприятные дни для стрижки: 1, 2, 3, 4, 5,9,10, 25, 26, 27 февраля.

1, 2, 3, 4, 5,9,10, 25, 26, 27 февраля. 24 февраля (полнолуние): самый неудачный день для стрижки, подумайте дважды перед записью в салон.

подумайте дважды перед записью в салон. Нейтральные дни: 6, 7, 8, 11,12, 28, 29.

Авторы Марина Калегина