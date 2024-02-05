В каких парах знаков зодиака всегда будет любовь: 20+ комбинаций совместимости по гороскопу Даже если вы очень любите человека, не факт, что отношения сложатся удачно. Ведь есть партнёры, несовместимые друг с другом по гороскопу и темпераменту. Рассказываем, как выяснить, подходит ли вам половинка и кто предназначен для разных зодиакальных представителей. 5 февраля, 06:00 Как узнать свою совместимость по гороскопу? Обложка © Freepik

Узнать совместимость с человеком важно на ранних этапах отношений. Ведь когда закончится "конфетно-букетный" период и начнётся бытовуха, в ней проявятся моменты, по которым вы с партнёром можете друг другу не подходить.

Многие люди скептически относятся к гороскопам. Не верят, что по знаку зодиака можно предугадать, сложатся отношения или нет. Но чаще всего происходит так, что звёзды не врут и не подходящие друг другу люди вынуждены расстаться. Так как же определить, что партнёр не подходит?

Чтобы не обращаться за помощью к нумерологу или самостоятельно не копаться в цифрах, можно пойти по лёгкому пути. Проверить ваши с партнёром знаки зодиака на совместимость.

Кто подойдёт по гороскопу Овну?

Как узнать совместимость по дате рождения для знака зодиака Овен? Фото © Shutterstock

Этот знак зодиака — Овен — всегда ведёт себя вызывающе и дерзко. Многие действия он совершает импульсивно. Старается делать всё первым и идти к своей цели напролом.

Чтобы построить хороший брак, Овну нужно найти такого же энергичного и оптимистичного человека. Ему идеально подойдут представители созвездий Лев, Стрелец, Овен, Близнецы, Водолей и Весы. Совместимость знаков зодиака мужчин и женщин со всеми остальными людьми вне этого списка будет плохой. С ними отношения лучше даже и не начинать.

С кем сложится крепкий брак у Тельца?

Такие люди отличаются излишней хладнокровностью, серьёзным подходом к любому делу и размеренностью действий. Носители знака зодиака Телец любят заниматься стратегическим планированием своей жизни. Перед тем как построить крепкий брак, такие люди долго и размеренно выбирают вторую половинку.

Начинать отношения представителям знака Телец нужно с верными мужчинами или женщинами, которые не предадут даже в незначительных вещах. В этом случае обоих супругов ждёт рост и успехи в жизни. Гороскоп совместимости зодиаков рекомендует Тельцам заводить отношения с Козерогами, Девами, Рыбами, Скорпионами и Раками.

Кто нужен Близнецам: идеальная совместимость по знаку зодиака

Знак зодиака и совместимость с другим человеком крайне важно узнать перед вступлением в отношения. Кто совместим с Близнецами по гороскопу? Фото © Shutterstock

Такие люди имеют сильную энергетику. Они любят заводить друзей и новые знакомства, а также постоянно проявляют креатив. Партнёр им нужен не менее активный и оригинальный. Для Близнецов идеально подойдут Водолеи, Львы, Стрельцы, Весы и Овны.

С кем сложатся отношения у Рака?

Представители знака зодиака Рак постоянно проявляют чувства и эмоции. Стараются заботиться о близком человеке, устраивают романтические свидания. Однако они должны получать аналогичную обратную связь от партнёра, тогда будут довольны отношениями.

У Раков хорошо сложится совместная жизнь с людьми, которые проявляют искренность в отношениях и являются надежными партнёрами. Те же, кто постоянно устраивает драмы, этому знаку зодиака не подходят. Найти любовь на всю жизнь Рак сможет с Девой, Рыбами, Скорпионом и Козерогом.

Кто подойдёт по гороскопу Льву?

Такие люди любят привлекать к себе всеобщее внимание. Они ярко одеваются, креативно мыслят и не боятся высказываться на разные темы. К тому же люди знака зодиака Лев идут напролом к своей цели. В паре им нужен такой же смелый и уверенный в своих силах партнёр. Найти вторую половинку смогут в Овнах, Стрельцах, Водолеях и Весах.

Идеальные партнёры по знаку зодиака для Девы

Характеристики знаков зодиака и совместимость на 100% соответствуют реальной жизни. С кем по гороскопу совместима Дева? Фото © Shutterstock

Такие люди действуют самостоятельно, медленно и рассудительно. Представители знака зодиака Дева стараются упорядочивать свою жизнь. Во время принятия решения руководствуются логикой и холодным расчётом.

Для представителя такого знака зодиака важно, чтобы вторая половинка была умной и имела хороший доход. По гороскопу совместимость будет с Козерогом, Тельцом и Раком.

Кого нужно искать Весам?

Люди, родившиеся под знаком зодиака Весы, легко принимают решения, начинают делать что-то новое и мыслят позитивно. Они — необычные личности, поэтому вторая половинка им нужно мягкая. Достичь гармонии в отношениях они смогут с Водолеями, Близнецами и Весами.

Кто подойдёт Скорпиону?

Каждый знает, что люди знака зодиака Скорпион уверены в себе и собственных силах. Их отличительная черта — яркая харизма, а ещё тяжёлый характер. Партнёр Скорпиону нужен стабильный и надёжный — тот, на кого можно положиться. Идеальной парой по гороскопу будут Раки, Рыбы и Скорпионы.

Кто нужен Стрельцам: совместимость по знаку зодиака

Совместимость по знаку зодиаку и гороскопу: кто подходит Стрельцам? Фото © Shutterstock

Людям со знаком зодиака Стрелец нужно как можно больше двигаться и гулять. Они всегда в поиске ярких эмоций. Не менее энергичным должен быть и будущий партнёр. Если он будет готов в любой момент сорваться и отправиться, например, в поход с палатками, то отношения отлично сложатся. В партнёры Стрельцу с идеальной совместимостью в любви следует искать представителей знаков зодиака Лев или Овен.

Кто подойдёт по гороскопу Козерогам?

Люди, родившиеся под этим знаком, любят много работать. Они ставят перед собой масштабные цели и пытаются добиться их любыми способами. Во всём руководствуются холодным расчётом. Аналогичные характеристики должны быть и у их партнёров. Поэтому Козерогам идеально подойдут Девы и Тельцы.

С кем у Водолея сложится счастливый брак?

Люди знака Водолей стараются быть независимыми во всём. Они интеллектуально развиты и легко находят креативные решения. Любят действовать спонтанно, без предварительного плана. Человек, который подойдёт им, тоже должен проявлять активность. Для Водолеев гороскоп пророчит идеальную совместимость со знаками зодиака Близнецы и Весы.

Кто нужен Рыбам: гороскоп совместимости в любви по знаку зодиака

Узнать совместимость по дате рождения и знаку можно в любом онлайн-сервисе. Кто по гороскопу совместим с Рыбами? Фото © Shutterstock

Представители знака зодиака Рыбы очень любят мечтать. Они умеют проявлять эмпатию, а также обожают креативить. Им нужен партнёр, который окружит их лаской, положительными эмоциями и выслушает. Идеальная вторая половинка по гороскопу для Рыб будет со знаками зодиака Рак или Скорпион.

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Авторы Никита Фартов