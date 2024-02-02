Пушистые талисманы: Эти 6 пород кошек станут вашим магнитом для денег Чтобы зарядить квартиру энергетикой успеха и финансового благополучия, совершенно не обязательно прибегать к эзотерическим ритуалам. Рассказываем про шесть пород кошек, которые сделают вас богатым одним лишь присутствием в доме. 2 февраля, 14:11 Заведёте этих пушистиков — будете купаться в деньгах. Обложка © Shutterstock

Кошки — удивительные домашние животные. Они никогда не станут поклоняться своим хозяевам. Напротив, попытаются заставить их прислуживать себе. Но зато если завести дома пушистика правильной породы, то он принесёт не просто уют и тепло, но и рубли. А ещё зарядит на успешное развитие бизнеса и успехи в карьере. Кого же нужно завести, чтобы стать счастливее?

1. Кошки породы корат

Перед тем как решить, какую породу кошек выбрать, подумайте о финансовой стороне вопроса. Фото © Wikipedia / Heikki Siltala

В России эта порода не распространена, а вот на Западе и Востоке — да, поэтому там много богатых людей. Но вы легко можете пополнить их ряды. Считается, что эти домашние питомцы не только создают уют и комфорт, но и положительно влияют на семейные отношения. Животное привносит в отношения доверие и поднимает настроение домочадцам. К тому же кошки породы корат привлекают в дом своих хозяев удачу и заряжают на высокий заработок.

2. Тайская кошка в доме — залог успеха

Почему многие эзотерики верят, что котики тайской породы приносят благополучие в дом? Фото © Wikipedia / Mietzenkind

Эти питомцы не дают считать себя их хозяином всем подряд. В семье такой высокий статус может заслужить только один человек. Но если кошка тайской породы начинает считать кого-то из членов семьи своим хозяином, то успеха, счастья и богатства у него будет хоть отбавляй. От интересных бизнес-идей, прилива энергии и высоких доходов не будет отбоя.

3. Мейн-кун — порода кошек, приносящая деньги

Какие лучшие породы кошек среди представленных помогут наладить денежные потоки: мейн-кун. Фото © Wikipedia / Ankord

Это действительно гигантские кошки. Они имеют внушительные размеры, красивую шерсть и яркую расцветку хвоста. Питомец породы мейн-кун быстро находит контакт с семьёй. Дружелюбно относится и к детям, и к их родителям. Благодаря этому финансовое благополучие равномерно распределяется между всеми членами семьи. Все становятся чуточку богаче.

4. Рыжие кошки — денежный талисман

Почему считается, что рыжие кошки притягивают деньги в дом? Фото © Shutterstock

Чтобы улучшить своё финансовое благополучие, девушкам можно завести рыжую кошку любой породы. Но есть два важных условия: в доме не должно быть другого питомца и мужчины. В этом случае одинокая женщина сможет найти партнёра, а также привлечёт в свою жизнь удачу. Она будет сопутствовать ей во всех делах: как в любовных, так и в финансовых.

5. Порода кошек као-мани налаживает финансовые потоки хозяина

Эзотерики верят, что порода кошек као-мани приносит удачу и благополучие. Фото © wiki-org.ru

Распространена порода в Таиланде. Считается, что као-мани является символом страны и чуть ли не ключевым её достижением. Энергетика этих котиков работает как магнит для удачи и финансового благополучия. Причём порода настолько высокомерная и элитная, что в древние времена её могли позволить завести себе только восточные императоры. Поэтому если хотите привлечь в свою жизнь богатство королей, то котики породы као-мани в этом помогут.

6. Японский бобтейл

Восточные породы кошек часто приносят удачу: японский бобтейл. Фото © Wikipedia / ようてい

Порода кошек японский бобтейл выглядит довольно странно: у них банальный окрас и короткий хвост. Но в Японии эту породу обожают. Считается, что все семьи, которые забирали питомца домой, богатели и становились счастливее.

Ранее Лайф писал, какие породы хвостатых считаются самыми дорогими — купить себе одного из котят сможет далеко не каждый. Зато сколько потом радости будет в семье.

Авторы Никита Фартов